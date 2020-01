Interview de Michael Strahan à propos de Kelly Ripa Feud sur ‘Live’

HISTOIRES CONNEXES

Quatre ans après avoir remis sa démission en tant que co-animateur de Kelly Ripa Live, Michael Strahan remet les pendules à l’heure sur les circonstances entourant son départ houleux et sa rumeur de rupture avec Ripa.

Dans un profil très varié du New York Times Magazine, Strahan a laissé entendre qu’il n’avait pas été traité comme l’égal de Ripa au cours de son passage de quatre ans sur le locuteur ABC. “Je ne savais pas que j’étais censé être un acolyte”, a-t-il dit, sans nommer directement Ripa. «Je pensais que j’étais [going there] être un partenaire. “

Strahan a maintenu qu’il «restait la même personne que j’étais depuis le premier jour» de Live. “[But] quand il était temps de partir, il était temps de partir. Certaines choses qui se passaient dans les coulisses viennent de se rattraper.

“Une chose que j’ai essayé de faire, c’est d’avoir une réunion toutes les quelques semaines avec elle”, a-t-il ajouté à propos de sa relation de travail avec Ripa. «Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises, et ça allait. Mais finalement, elle a dit qu’elle n’avait pas besoin de se rencontrer. Je ne peux pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire. “

Ripa aurait appris que Strahan quittait Live! pour un concert à plein temps à Good Morning America juste une heure avant l’annonce publique de la nouvelle. En réponse au tour de passe-passe, elle a pris plusieurs jours de congé de Live pour «traiter» le développement. À son retour une semaine plus tard, elle a abordé la controverse à l’antenne, affirmant que le dépoussiérage “a entamé une conversation beaucoup plus large sur la communication et la considération et, surtout, sur le respect au travail.”

Avec le recul, Strahan a admis au Times que sa sortie «aurait pu être mieux gérée». Pour commencer, «je ne me suis pas réveillé et je n’ai pas dit:« Je veux un emploi chez GMA », a-t-il précisé. «Les personnes qui dirigent le réseau m’ont demandé de le faire. Ce n’était vraiment pas un choix. C’était une demande. Mais cela a été traité comme si j’étais le gars qui est entré et qui a dit: «Je pars». Cette partie a été totalement mal interprétée, mal gérée à tous points de vue. Les gens qui auraient dû mieux le gérer se sont tous excusés, mais beaucoup de dégâts avaient déjà été causés. Pour moi, c’était comme: Passez à autre chose. Le succès est la meilleure chose. Continuez à bouger. »

Strahan a insisté sur le fait qu’il ne nourrissait aucune mauvaise volonté envers Ripa. “Si les gens pensent:” Oh, il la déteste “- je ne la déteste pas”, a-t-il déclaré. «Je la respecte pour ce qu’elle peut faire dans son travail. Je ne peux pas en dire assez sur la qualité de son travail. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait spécifiquement appris de Ripa pendant son passage dans l’émission, Strahan a répondu: «Oh, je suis sûr que ce sont les mêmes choses qu’elle a apprises de Regis Philbin. Si vous regardez le spectacle, il n’a vraiment pas changé depuis que Regis a commencé ce putain de truc. Il a créé cette formule. C’est une sorte de plug-and-play. Vous apprenez à créer une histoire. “Qu’avez-vous fait la nuit dernière?” “Oh, j’ai eu un verre d’eau.” Mais vous apprenez à raconter l’histoire pour la faire apparaître comme le verre d’eau le plus intéressant. Ce sont des choses que j’ai apprises d’elle. Elle est brillante de cette façon. “