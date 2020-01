Interview de Servo Spoilers pour la saison 1!

Vidéo CS: Interview de spoilers de serviteurs pour la saison 1!

ComingSoon.net a eu l’occasion de s’asseoir avec Serviteur le créateur et scénariste de la série Tony Basgallop, le réalisateur et producteur exécutif M. Night Shyamalan, et les membres du casting Nell Tiger Free, Rupert Grint, Lauren Ambrose et Toby Kebbell alors qu’ils plongent profondément dans la première saison du thriller psychologique. Ceci comprend SPOILERS pour les 10 premiers épisodes, et où ils espèrent que la saison 2 va partir d’ici. Vous pouvez consulter les interviews maintenant dans le lecteur ci-dessous et voir la finale de la saison dès maintenant sur Apple TV +!

Créé par Tony Basgallop (Gare de Berlin), Serviteur suit un couple qui embauche une nounou pour garder son bébé du nom de Jericho, qui est en fait une poupée réaliste. La série met en vedette Toby Kebbell (Miroir noir) en tant que Sean Turner, Lauren Ambrose (Six pieds sous terre) comme Dorothy, Nell Tiger Free (Jeu des trônes) comme Leanne Grayson et Harry Potter ancien de franchise de cinéma Rupert Grint comme Julian Pierce.

La première saison de Serviteur se compose de 10 épisodes d’une demi-heure, Shyamalan ayant réalisé le premier épisode. La société de production du réalisateur, Blinding Edge Pictures, produit la série, avec Shyamalan et Ashwin Rajan comme producteurs exécutifs. Jason Blumenthal, Todd Black et Steve Tisch, d’Escape Artists, sont également producteurs exécutifs de la série aux côtés de Taylor Latham, co-producteur exécutif.

Serviteur a été reconduit au début de la saison 2 sur Apple TV + avant la première de la série en novembre.