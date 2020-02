Interview de Veronika Franz et Severin Fiala: The Lodge – / Film

Cinéastes Veronika Franz et Severin Fiala savoir comment laisser un film passer sous la peau d’un public. Même le plus simple de leurs clichés, comme Riley Keough se gratter les genoux, provoquer un inconfort. Ils maintiennent cette humeur de terreur tout au long de leur nouveau film, Le chalet, leur suivi Bonne nuit maman.

Leur dernier en date est un voyage froid dans la tête d’un film d’horreur sur des émotions en bouteille explosant dans la peur, la terreur et le mystère. C’est une expérience troublante qu’il vaut mieux voir aveugle. “Ce film persiste longtemps après le générique”, a écrit Chris Evangelista dans sa critique. «Après la conclusion, je suis sortie du théâtre sombre au soleil, désorientée, excitée et, oui, un peu effrayée. Tant que plus de films ressembleront à The Lodge, le genre d’horreur sera en grande forme. »

Franz et Fiala se sont rencontrés lorsque Fiala gardait les enfants de Franz. Les deux se sont liés les films d’horreur. Des années plus tard, cette rencontre fortuite a donné au monde The Lodge. Récemment, nous avons parlé au duo du film d’horreur dans une conversation essentiellement sans spoiler sur les messages, racontant une histoire sans héros et méchants, et le «classique» des vacances de Michael Keaton, Jack Frost.

Comment est la promotion d’un film comme The Lodge? Quelles ont été certaines réactions ou questions révélatrices?

Severin: Pour nous, il est difficile d’en parler car nous ne voulons rien gâcher ni trop en parler.

Veronika: C’est la partie difficile.

Severin: Il est vraiment difficile de dire quoi à ce sujet parce que nous ne voulons pas, c’est un film qu’il vaut mieux regarder en aveugle. Maintenant, c’est génial si vous ne savez rien, je pense que vous avez la meilleure expérience possible. Et bien sûr, nous aimons parler de notre travail mais parfois nous ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas gâcher l’expérience des gens.

Veronika: Parfois, c’est intéressant quand les gens parlent du personnage du père parce qu’ils le blâment ou ils disent: “Oh, comment peut-il les laisser au lodge?” Ce qui est étrange pour nous, les Européens, car en fait, je connais beaucoup d’hommes qui donneraient en quelque sorte à la nouvelle petite amie et aux enfants l’occasion de se connaître et les laisseraient également dans une maison qui semble totalement sûre. Alors pourquoi pas? Mais en tant qu’Américain, je pense que c’est une sorte de chose américaine. Ce père, ce truc de père protecteur, et il doit protéger la famille.

Severin: Père doit être un héros en quelque sorte.

Veronika: Ouais. Père a presque besoin d’être un héros. En fait, pour nous, personne ne doit être un héros.

Severin: Je veux dire idéalement dans notre film, il n’y a pas de héros et pas de méchants dans ce sens. Nous sommes tous des humains et nous faisons tous des erreurs et si vous n’êtes pas en mesure de parler correctement de ces erreurs que vous avez faites, cela peut créer quelque chose de terrible. Mais je pense que le message, s’il y en a un, est de parler et d’être ouvert sur vos cicatrices.

Veronika: Il n’y a pas de message. Qu’est-ce que tu racontes? Nous ne faisons pas de messages.

Severin: Je pense que oui.

Veronika: Je ne pense pas.

Severin: Ouais je pense que oui. Parce que nous avons fait la scène, il y en a. C’est quelque chose que nous, qui nous revient sans cesse. Je pense qu’il y a quelque chose.

Veronika: Non, je n’aime pas, évidemment, je n’aime pas l’expression «message». Je pense que vous devriez faire réfléchir les gens. Voilà le message.

Mais il y a quelque chose que vous vouliez dire, non?

Severin: Comme dit précédemment, j’espère que c’est un film d’horreur sans aucun monstre. Il s’agit donc d’êtres humains et je pense que c’est quelque chose que nous voulons dire sur la société et sur les êtres humains. Ce n’est pas noir et blanc. Chacun de nous est capable d’être un amoureux, ou un meurtrier ou, tout le monde a tout à l’intérieur de lui et tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, en quelque sorte. Je pense que c’est très fascinant pour nous et nous avons envie de dire, d’accord, c’est une personne mauvaise, rend la vie et les films et tout plus facile. Mais ce n’est pas facile. Nous aimons les trucs compliqués. Nous aimons les choses difficiles.

Les enfants ne sont pas toujours innocents comme les films d’horreur plus conventionnels.

Severin: Je pense que nous ne sommes jamais intéressés par les voies ou formules conventionnelles. Nous nous demandons: “Si ces personnages étaient de vraies personnes, où pourraient-ils aller?” Même s’ils s’engagent sur la route, ce qui n’est peut-être pas bon pour une intrigue de film, ils prendraient un tour que l’intrigue de film ne ferait généralement pas. Nous sommes intéressés par ce tour. Je pense que le script original s’est terminé bien plus tôt. Et nous étions intéressés, que se passerait-il après la fin? Que se passerait-il après, si c’était un film conventionnel et qu’il se terminait là, qu’est-ce qui se passait après la fin? Et c’est ce qui nous a permis de continuer à écrire et nous avons senti que nous devions découvrir ce qui se passait avec ces gens après la fin de tout. »

[Spoiler Warning]

Quelle était la fin originale? Vous avez en quelque sorte commencé à zéro avec l’histoire, non?

Veronika: Nous avons en quelque sorte aimé l’idée qu’ils voulaient créer le purgatoire d’une certaine manière et finalement, ils sont coincés et acceptent ce purgatoire.

Severin: En fait, ils ne veulent pas créer de purgatoire.

Veronika: Non, ils veulent qu’elle croie être au purgatoire…

Severin: Croyez-le, puis ils le créent d’une manière et puis ils sont coincés. Et la question est, que se passe-t-il si vous êtes coincé au purgatoire? C’est ce qui nous a le plus intéressé, en fait. Mais c’est le truc parce que vous avez donné l’impression que nous devions repartir de zéro avec ce script, ce n’est pas vrai. Je pense que c’est juste, nous avons une façon très spécifique de raconter nos histoires et de la façon dont nous voulons raconter les films de manière visuelle et sans beaucoup de dialogue et très atmosphérique. Et Sergio pour être juste, il l’a écrit, pas pour nous, il l’a écrit juste pour lui-même. Et c’était un super script ludique, très divertissant et passionnant avec ça, c’était tellement drôle. Il y avait tellement de dialogues drôles et nous nous sentons tellement tristes pour Sergio parce qu’il est un maître de l’écriture de tous ces dialogues incroyables.

Veronika: Nous avons retiré tout le plaisir [Laughs].

Severin: Oui, nous avons pris le plaisir et nous sommes désolés, Sergio, nous sommes désolés. Ce n’est pas ce dans quoi nous sommes bons et ce qui nous intéresse. Nous avons donc dû le changer en quelque sorte. Non pas parce que ce n’était pas bon, mais parce que ce n’était pas le nôtre.

[Spoiler Over]

Veronika: Parce que nous aimons créer une certaine atmosphère et pouvoir le faire, nous avons besoin d’autant de dialogues que possible.

Severin: Il s’agit du silence.

Veronika: Oui, il s’agit de silence. Et il s’agit simplement de regarder les gens ou d’écouter quelque chose. Habituellement, les scénaristes n’écrivent pas cela dans le script.

Severin: Ils ont peur que ce soit ennuyeux.

Veronika: Donc, nous écrivons toujours nous-mêmes comme un script, nous nous demandons toujours: «Oh, il y a un dialogue qui pourrait être un raccourci et il dit tout, mais racontez-le dans une scène ou racontez-le avec des images au lieu de simplement parler ? ” C’est une façon très spécifique de vouloir créer un film.

Severin: C’est pourquoi nos scripts font généralement environ 60 pages.

Veronika: Goodnight Mommy était quelque chose comme 62 pages.

Severin: Et parce qu’il y a si peu de dialogue et que le problème est … Ça va. En Autriche, tous les films qui sont du gouvernement, financés par l’État en quelque sorte. En Amérique, où les sociétés obligataires et les sociétés de production et les banques. C’est difficile à argumenter pour vendre, cela ne fait que 60 pages, puis vous travaillez sur un huitième de la page et vous travaillez toute la journée, puis ils paniquent et disent qu’ils vont avoir besoin de 80 jours de tournage pour le tout. Comment ça va marcher? Nous connaissons notre façon de faire des films et quelque chose, l’atmosphère, l’ambiance, cela nous prend beaucoup de temps et nous savons que c’est important et que ça va porter ses fruits. Autre chose, nous sommes beaucoup plus rapides avec les scènes de dialogue parce que nous aimons l’improvisation et je pense que nous pouvons faire sept ou huit pages si elle contient beaucoup de dialogue. Mais si c’est le côté visuel et atmosphérique, ça prend plus de temps. Et je pense que nous savons cela de nous, mais c’est difficile si vous faites des films dans un système différent et que les gens ne vous connaissent pas et ne connaissent pas la façon dont vous faites des films. Nous avons donc eu du mal à l’expliquer aux entreprises tout le temps, comment nous pensons que c’est bon pour le film.

Où commence à imaginer l’atmosphère pour vous deux? Comme vous l’avez dit, c’est un long processus, mais quelles étaient vos premières idées sur la façon dont vous vouliez que le son et les images dérangent les gens?

Severin: En fait, l’une des toutes premières idées a été de commencer, parce que le film commence en été, de commencer de la même manière plus colorée et de continuer à bouger la caméra et d’autres choses, puis d’aller presque à une sensation en noir et blanc comme de la neige blanche et l’obscurité. C’était l’une des premières idées que je pense.

Veronika: À l’origine, nous voulions même commencer par un jardin idyllique et des fleurs et comme un jardin artificiel devant la maison de poupée.

Severin: Il devrait avoir un sentiment de David Lynch.

Veronika: Devrait avoir un sentiment de David Lynch au début qui est comme un jardin artificiel. Et on ne sait jamais. Je veux dire, nous avons vraiment tout au long, comme Severin le dit toujours, nous aimons ce sentiment que vous ne savez pas où aller. Et vous ne savez pas si vous serez sur la glace, sur la surface de la glace, et vous continuez et vous ne savez pas, vous l’entendez craquer et vous ne savez jamais, est-ce que ça va se casser? Ou est-ce sûr? Et donc nous avons aimé cette idée que vous, en quelque sorte, parcourez tout le film et que vous ne savez jamais, est-ce maintenant vrai? Est-ce réel? Est-ce l’une des couches ou l’une des astuces.

Severin: Oui, nous avons essayé de filmer comme si c’était une idée d’un Thimios, notre directeur de la photographie, très tôt pour filmer la véritable loge comme si une maison de poupée, puis nous avons fait créer sa maison de poupée, qui ressemble à la loge et nous voulions le public pour ne jamais être trop sûr où ils sont en ce moment. Et peut-être que la plus grande question est de savoir qui joue avec les marionnettes dans la maison de poupée, mais aussi dans la vraie loge, qui joue avec ces gens?

Veronika: Ensuite, nous sommes en quelque sorte choqués lorsque nous découvrons, nous commençons à tourner en même temps que Hereditary en première à Sundance et nous avons seulement entendu: “Oh, il s’agit de la maison de poupée, il s’agit de la famille dans une maison.” Il s’agit d’un traumatisme au début. Et nous nous disions: “Oh mon Dieu, que se passe-t-il?” En fait, il y a seulement une semaine, j’ai vu Héréditaire parce que je disais toujours: «Je veux voir ça. Je veux le voir.” Parce que c’est étrange. Ils sont comme certaines idées similaires que nous avions essentiellement en même temps. Je veux dire, j’ai demandé, il était le premier, mais nous ne savions pas.

Severin: Le plus drôle, c’est que nous avons fait sa connaissance. Nous devons connaître Ari Aster à un moment donné.

Veronika: Je lui ai dit.

Severin: Ouais. Je pense que ce qui pourrait inspirer des visuels similaires et un sens similaire pour la narration, c’est que nous avons réalisé que nous partageons notre amour pour l’histoire du cinéma et pour des films similaires. Je pense donc que nous admirons tous les deux les mêmes cinéastes et que nous aimons les mêmes cinéastes. Je pense que cela conduit à quelque chose qui pourrait être connecté en quelque sorte.

Veronika: Mais j’étais très content de l’avoir vu parce que, oui, il a quelques similitudes, mais les gens nous demandent. Donc pour moi, il était temps de me confronter. Et en fait, je pense que la maison de poupée, avec Ari Aster, c’est une sorte de, elle construit juste des maisons de poupée. Ce n’est pas, ce n’est ni plus ni moins que cela. Mais dans notre cas, je pense que c’est utilisé différemment.

Très différent. Je dois poser une question sur l’une des plus grandes frayeurs de ce film, qui est le clip de Jack Frost.

Veronika: [Laughs] Oui! Vous êtes la première personne à nous poser des questions sur Jack Frost.

[Laughs] Un autre film sur la perte.

Veronika: C’était très difficile, en fait.

Severin: C’est une histoire très longue et très triste pour nous. Parce que c’était toujours dans le script et puis il y avait différents films, des films de Noël ringards, peu importe. Ensuite, nous avons commencé à chercher des films que nous pourrions potentiellement utiliser et sommes tombés sur ce clip de Jack Frost avec notre éditeur et nous en sommes tombés tellement amoureux et c’était bien plus long. Ce n’est pas comme dans le film. Nous avions cette énorme séquence de Jack Frost dans le film.

Veronika: Et la chose était similaire.

Severin: Nous l’avons regardé [for a] très longtemps et chaque fois que nous regardions notre film dans la salle de montage, nous le regardions cent fois. Nous attendons avec impatience le moment où ils regardent Jack Frost, car alors nous pourrions voir Jack Frost et nous l’avons tellement aimé. Mais malheureusement, il s’est avéré que Michael Keaton ne semble pas être un grand fan de ce film. C’est pourquoi nous avons dû utiliser un extrait très court et sans la voix de Michael Keaton. Et donc c’était le seul clip que nous pouvions utiliser et nous l’aimons toujours, mais nous aurions ressenti beaucoup plus de Jack Frost dans le film.

