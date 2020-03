Interview de Walton Goggins: «The Unicorn» Saison 1, «Justified» Cameo

HISTOIRES CONNEXES

Wade Felton alias le veuf titulaire de The Unicorn a beaucoup de choses à faire alors que la comédie CBS prépare sa finale de première année ce jeudi à 8h30 / 7h30. D’une part, sa fille aînée, Grace, a une danse importante à laquelle elle peut ou non aller. Et cette occasion capitale coïncide avec l’anniversaire de Jill, la première de sa défunte épouse depuis sa mort.

TVLine a parlé avec la star de la série Walton Goggins des plaisirs cachés de la comédie en réseau (par rapport au tarif de la télévision par câble auquel il est habitué), de la façon dont il a contribué à façonner la finale de la saison de The Unicorn et du visage très familier qui apparaît dans la vie de Wade. .

TVLINE | Avec une saison complète derrière vous, comment compareriez-vous votre expérience Unicorn avec les comédies précédentes sur lesquelles vous avez travaillé, comme les vice-principaux et [Righteous] Pierres précieuses?

Les limites de ce que vous pouvez dire sur la télévision en réseau – que je pensais d’abord claustrophobe – sont en fait libératrices. J’adore ça. Je ne peux pas vous dire à quel point cette expérience a été gratifiante pour moi et combien elle a été différente pour moi. Et c’est bizarre, mec. Comme, je ne me suis jamais vu dans cet endroit, mais j’ai juste suivi l’écriture. Je voulais faire quelque chose de très spécifique avec ça, tout comme les scénaristes, et nous l’avons fait. Et [if renewed for Season 2] nous avons l’occasion de faire exploser ce monde grand ouvert. Pourtant, l’autre côté de moi est les pierres précieuses. J’ai la chance de jouer dans les deux.

TVLINE | Avez-vous l’impression que la licorne a évolué en cours de route, ou savait-elle ce qu’elle était juste au départ et est-elle restée fidèle à cela?

Je pense que la perception extérieure est qu’elle a évolué, uniquement parce que les gens connaissent mieux les personnages – mais cela a toujours été intégré à l’histoire. Lorsque nous avons décidé de le faire, j’ai toujours voulu que ce soit un ensemble. Quand j’ai supplié Michaela [Watkins] et Rob [Corddry] et Omar [Benson Miller] et Maya Lynne [Robinson] pour en faire partie, je leur ai dit que ce n’est pas seulement mon histoire, et que vous ne pouvez pas être au service de l’histoire de Wade. Il s’agit d’un groupe d’amis, et ce sera toujours ça.

Donc je pense que même si les gens peuvent se dire “Wow, c’est un peu ouvert”, c’était toujours l’intention, et maintenant que nous avons traité un chapitre du chagrin de Wade…. Ce n’est pas linéaire, cette expérience, mais je pense qu’il a dû retrouver sa joie, sa propre comédie, ses propres blagues, non? Et je pense qu’il l’a mérité. Il était un homme hétéro pour beaucoup parce que, organiquement, c’est ce qu’il traversait, mais vous le verrez maintenant s’épanouir de cette façon.

TVLINE | En parlant de la distribution, vous êtes dans le métier depuis un certain temps. Il vous restait quelque chose à apprendre de Rob et de tout le monde? Avez-vous ramassé quelque chose?

Oh, mec, j’ai tellement ramassé, tu sais? Mais écoutez, je suis là depuis longtemps, et ces gars-là existent depuis longtemps, et c’est une question d’alchimie. Comment, en tant qu’écrivain, abordez-vous un sujet? Comment abordez-vous un entretien? Vous avez votre façon de le faire, et le résultat final peut être similaire à celui de quelqu’un d’autre, mais c’est le processus pour vous qui en fait votre expérience, non? Et donc, même si je peux dire que je suis toujours étonné de regarder des gens comme Rob et Michaela, qui peuvent l’allumer un sou et le lire la nuit précédente et se familiariser avec lui, car ils viennent de ce monde d’improvisation, j’ai pour le lire encore et encore. Je dois le lire 100 fois, tout en [Righteous Gemstones‘] Danny [McBride] le fait en une seconde. [The Shield‘s Michael] Chiklis le fait en une minute, mais pas Glenn Close. Anthony Hopkins ne le fait pas.

Je suppose que ce que je dis est… nous sommes différents, mais c’est ce qui nous rend si forts. Toutes ces personnes peuvent avoir leur propre émission, et elles ont eu leur propre émission. Regardez Omar Benson Miller. Il peut vous faire rire et vous faire pleurer, et a eu une carrière dédiée à cela. C’est un ninja. Toutes ces personnes sont au sommet de leur art, et à ce stade de ma vie, pour vivre cette expérience avec elles dans la télévision en réseau…. Cela n’arrive pas tous les jours.

TVLINE | Donnez-nous une idée de ce qui se passe dans la finale de la saison. Grace a une danse importante à suivre… ou peut-être pas?

Je peux vous donner la pièce par pièce, ou je peux dire ceci: j’ai apporté un morceau de cette histoire, une sorte de colonne vertébrale de l’histoire, aux écrivains, comme, il y a trois mois, parce que je voulais que Wade ait une conversation avec Jill, avec sa femme. Je ne vous dirai pas comment cette conversation se déroule ni à quel endroit elle se produit, mais j’en avais besoin, en tant que personne jouant Wade, parce que je suis son plus grand défenseur.

J’avais besoin que cette conversation se produise. Et je voulais que ce soit un résumé de l’endroit où il se trouve et qu’il reflète ce voyage qu’il a fait et que ce soit autre chose que ce que les gens attendaient. Pas seulement pour les surprendre – ce n’était pas gratuit – mais parce que c’est vraiment ce qu’il ressent, et donc une fois que nous avons commencé avec ça, les scénaristes ont en quelque sorte tout inclus. Mais c’était basé sur ce qu’ils vivent dans leur propre vie avec leur propre famille. Le temps bouge, mec. J’ai un enfant de 9 ans et le temps bouge et le monde change.

TVLINE | Vous avez une star invitée très amusante à la fin de la finale de la saison. Que voulez-vous taquiner à ce sujet?

Vous voulez dire, pourquoi l’ex-femme de Raylan Givens traîne avec Boyd Crowder? [Laughs] Ouais, mec, j’ai hâte de poster à ce sujet sur Instagram. “Regardez qui est avec qui maintenant!”

TVLINE | Est-ce que le casting de Natalie Zea (Justifié) était votre idée, ou…?

Il y avait un certain nombre de noms que nous avons mis sur le marché – et CBS pèse beaucoup, comme ils le devraient – et dès que Nat est arrivé, j’ai juste dit: «C’est elle. C’est la bonne.”

TVLINE | C’est aussi une comédienne A-plus.

Ils l’aimaient vraiment. Nous verrons si [her character] est un point ou un point d’interrogation. Vous devez regarder le spectacle pour le savoir. Mais je connais Natalie depuis 12 ans maintenant, et je suis une de ses fans depuis plus longtemps que ça, donc vivre cette expérience avec elle est vraiment excitant.

TVLINE | Je me suis rendu compte en préparant cette interview que le caméo surprise de Tim Olyphant sur The Good Place a été diffusé en face de votre émission en janvier.

Oh, c’est ça? Dites-moi juste que nous les avons battus dans les classements. [Laughs]

TVLINE | Vous aviez un public beaucoup plus large.

Je blague. Mais je ne le savais pas. J’ai su [The Good Place‘s] Kristen Bell depuis 20 ans, de la saison 1 de The Shield. Ce fut l’un de ses premiers concerts, et nous sommes amis depuis. Alors quand Rob [Thomas] m’a demandé de venir faire ce pilote, cette présentation pour une autre Veronica Mars, je suis descendu à San Diego et je l’ai aidé avec ça. Et je connais Ted [Danson] par Marie [Steenburgen], qui était sur Justified. Une grande famille heureuse.

TVLINE | Dans la finale de la saison de The Unicorn, l’un des personnages essaie de grimper The Wire, et je pensais que la référence aurait pu tout aussi facilement être The Shield.

J’ai essayé de faire ça! Ils ne me laisseraient pas.

TVLINE | Shawn Ryan a été sur Twitter pour promouvoir que The Shield est maintenant sur Hulu, remasterisé en 4K mais toujours granuleux. Est-ce quelque chose que vous voudrez vérifier?

Oh, absolument – mais j’attends de revoir Le Bouclier avec mon fils quand il sera assez vieux. Il a 9 ans, donc j’ai environ quatre ans. Je n’ai pas regardé un épisode depuis qu’il s’est terminé, et je n’en regarderai pas un autre, exprès, jusqu’à ce qu’il soit majeur, puis je vais m’asseoir et le regarder avec lui – tout comme Shawn l’a fait avec sa fille . Et je ferai de même avec Justified, mec!