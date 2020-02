Interview du compositeur Birds of Prey: Daniel Pemberton – / Film

Compositeur anglais Daniel Pemberton est aussi diversifiée et divertissante que Harley Quinn elle-même. Il est un compositeur multi-nominé aux Golden Globe, Emmy et Bafta Award qui a travaillé avec certains des noms les plus renommés de l’industrie tels que Darren Aronofsky (One Strange Rock), Ridley Scott (All The Money in The World, The Counselor) , Guy Ritchie (The Man From UNCLE, King Arthur: Legend of the Sword) et Danny Boyle (Hier, Steve Jobs). Pemberton a été salué par la critique pour sa partition dans le film oscarisé Spider-Man: Into the Spider-Verse et est maintenant de retour dans le monde de la bande dessinée avec sa dernière partition pour Cathy Yan’s. Oiseaux de proie.

Nous avons discuté avec Pemberton de sa dernière partition et de ce que c’était que de collaborer avec la réalisatrice Cathy Yan.

Vous avez mentionné que vous vouliez montrer que les films comiques peuvent avoir un son différent. Comme le personnage principal Harley Quinn, vous»re quelqu’un qui défie les genres. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous avez utilisé différents styles de musique pour refléter Harley»le caractère aux multiples facettes?

Il y a tellement d’aspects en elle, je voulais qu’elle ait ce côté punky avec un mélange d’énergie maniaque comme celle d’une piste acid house ainsi que d’un opéra élégant. Elle a également une partie excentrique de son qui rappelle le doo-wop des années 60. Je sentais qu’elle avait tous ces traits de personnalité et elle était comme une personnalité multiple schizoïde, donc je sentais que la musique devait avoir une approche et une esthétique similaires. Donc, il s’agit vraiment de mélanger tous ces genres qui ne fonctionneraient pas normalement, mais ça marche. C’est un peu comme son style aussi.

L’opéra “L’émancipation fantastique” et les composants de sifflement dans “Bad Ass Broad” m’a rappelé Ennio Morricone. Y avait-il des compositeurs ou des groupes particuliers dont vous vous êtes inspiré pour cette partition?

Quiconque me connaît sait que j’aime Ennio Morricone. Il est l’un de mes compositeurs et influences préférés de tous les temps. Un documentaire d’un très grand artiste britannique nommé Jeremy Deller intitulé Everybody in the Place a également eu une grande influence. Je l’ai regardé pendant que je proposais des idées. Il s’agissait de la culture acide et rave en Grande-Bretagne à la fin des années 80 et au début des années 90 et de la façon dont c’était un mouvement culturel très excitant. Le documentaire était essentiellement lui donnant une conférence à un groupe d’adolescents qui ne comprenaient pas vraiment ce que c’était et ils n’en avaient jamais entendu parler. C’est un grand film et c’est un grand artiste, mais cela m’a rappelé à quel point j’aime le son du TB-303 qui est le type de son essentiel de la maison acide. Ce monde était si fou et coloré et sombre, mais aussi amusant et fou. Cela ressemblait vraiment au monde de Harley, et c’est un si bon instrument. Je pensais que personne ne l’a vraiment utilisé dans les films et je voulais y entrer.

J’ai un bon ami du nom de Brian Dougans qui fait partie d’un groupe appelé The Future Sound of London, mais il a également enregistré l’un des disques les plus importants de l’acid house avec le 303 intitulé “Stakker Humanoid”. Il est un démon complet sur le 303, donc j’ai travaillé avec lui sur quelques premières sessions d’atelier juste pour obtenir des sons insensés vers la fin du film et dans diverses séquences de combat. J’ai vraiment essayé de tirer de tout type de support musical qui fonctionnerait dans les limites de la musique de film.

Comment avez-vous parcouru le style de musique pour représenter les différentes étapes de Harley»s histoire et voyage émotionnel?

Il y a beaucoup de parties différentes dans son histoire. Elle reprend confiance après s’être sentie très faible parce qu’elle a rompu avec quelqu’un et sentant qu’ils ont besoin de quelqu’un d’autre pour justifier qui ils sont, puis se tenir debout sur ses deux pieds. J’appelle cela «le thème de l’émancipation» et cela se déroule tout au long du film de différentes manières. L’un d’eux est que nous l’avons retravaillé dans la chanson “Joke’s on You” et ensuite vous l’entendez beaucoup à travers le film au fur et à mesure qu’elle progresse et encore pour le générique de fin. C’est probablement la ligne la plus émotionnelle du film. Pour moi, c’est son voyage.

Il y a aussi un certain riff spécialement pour Harley. Vous l’entendez pour la première fois lorsqu’elle entre par effraction au poste de police, puis cela revient dans d’autres endroits comme la scène de poursuite en voiture. L’idée est que quand ça revient, vous êtes vraiment enraciné pour elle. J’adore la musique dans les partitions où vous pouvez semer une idée et vraiment la rapporter plus tard. Il y a tellement d’éléments dans la musique de film. Mon nom y figure, mais il y a tellement de gens incroyablement talentueux qui y travaillent, des musiciens aux mixeurs, en passant par le montage. Il faut vraiment beaucoup de personnes impliquées pour que la musique d’un film passe de bonne à quelque chose de vraiment spécial.

J’ai un fait amusant pour vous: nous avons utilisé de vrais bruits d’oiseaux pour plusieurs bruits étranges sur certaines pistes et tout au long du film. Peu de gens le savent, mais nous avons échantillonné de vrais sons d’oiseaux et je les ai parcourus et hachés et déformés pour les rendre vraiment cool et étranges. Vous pouvez l’entendre beaucoup sur “Stolen Diamond”.

L’une de mes scènes préférées a été lorsque Harley est en patins à roulettes et essaie de chasser Black Mask. Je pense que c’était “Roller vs Rollers” en jouant. En quoi la notation des séquences d’action est-elle différente pour vous des pistes silencieuses et introspectives comme “Fleur de lotus” ou “Bruce et le castor“?

Les séquences d’action sont très difficiles à faire différemment car vous devez normalement toucher autant de points; la musique devient une sorte de langage dans la musique de film et est souvent répétée encore et encore dans des séquences d’action. Donc, j’essaie toujours de ne pas revenir en arrière et donc en changeant d’instrumentation – dans ce cas, avec plus d’électronique et de basse – c’était intéressant d’essayer d’obtenir les mêmes effets que vous pourriez avec un orchestre. Et c’était un effet que vous ne pouvez pas obtenir normalement avec juste un guitariste et un batteur. Je voulais des trucs réactifs mais pas ouvertement. J’essaie toujours de rendre ma musique très simple même si pour y arriver, c’est assez compliqué. Il faut beaucoup de travail et beaucoup d’expérimentation pour essayer de transposer ces idées dans des choses très, très simples. Avec l’action, je voulais qu’elle se sente polyvalente et les femmes dans le film sont totalement dur à cuire et à botter le cul. Je voulais que la musique ait ce genre de poids et de puissance que vous pensiez avoir en tant que personnages.

La bande originale du film est également excellente et complimente la partition. Pouvez-vous parler de cette relation?

Trouver cette symbiose entre les chansons et la partition est toujours très important, et c’est comme regarder comment vous pouvez faire fonctionner les deux choses ensemble. Dans ce film, j’ai fini par co-écrire des chansons basées sur des idées de partitions, comme prendre la partition et créer de nouvelles chansons sur elles comme “Joke’s on You” et “Danger Danger”. De cette façon, ils ont l’impression de faire partie du monde du film. Mais il regarde également les autres chansons du film et essaie de s’assurer qu’elles ont le même type de langage sonore et vice versa, donc cela ressemble à un monde travaillant ensemble au lieu de deux mondes se battant. Pour y arriver, il faut beaucoup de travail et de communication entre tout le monde sur le film mais quand ça rapporte, je pense que c’est vraiment super. J’espère que Birds of Prey encourage plus de gens à faire plus parce que les scènes où il y a des chansons basées sur la partition se distinguent vraiment dans certaines scènes du film. Espérons que cela encourage davantage de cinéastes et de studios à regarder ces deux mondes et à les combiner plutôt que de les garder séparés.

James Bond, il y a des années et des années avec John Barry, était l’un des films qui a si bien réussi. Il a écrit la partition mais a également co-écrit les chansons. Donc, ces deux mondes sont devenus maillés et c’est pourquoi nous parlons toujours des partitions Bond et des films Bond des décennies et des décennies plus tard parce qu’il a réussi à créer quelque chose où ils faisaient vraiment partie du même univers. J’espère que nous pourrons commencer à apporter un peu plus cette partie.

Comment cela fonctionnait-il avec la réalisatrice Cathy Yan?

Ce qui est si génial avec Cathy, c’est qu’elle a le même état d’esprit que moi, c’est-à-dire que nous ne voulons pas faire les choses de la même manière qu’avant. Je veux faire les choses à ma façon et elle veut faire les choses à sa façon. Donc, nous avions tous les deux ce genre de motivation pour rendre le film différent. Et nous avons réussi à faire ce film qui se sent vraiment différent. L’une des grandes choses à propos de Birds of Prey est la formidable réaction des gens – qu’une personne a réussi à sortir et à faire quelque chose de nouveau. Une grande partie de cela est attribuée à la vision de Cathy à partir du look, du style, de l’approche des personnages, de leur interaction et de la façon dont la caméra interagit avec eux. Pour moi, c’est une personne vraiment inspirante avec qui travailler parce qu’elle voulait changer les choses et quiconque veut changer les choses est toujours bon dans mon livre.

