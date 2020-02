[Interview] Osgood Perkins sur Faire de «Gretel & Hansel» un film d’horreur pour un public plus jeune

Osgood Perkins n’est pas étranger au genre d’horreur. Au cours des cinq dernières années, il a livré le film sataniste écrasant l’âme The Blackcoat’s Daughter (critique) et la sombre histoire de fantôme I Am the Pretty Thing That Lives in the House (critique). Il nous revient maintenant avec Gretel & Hansel (critique), une adaptation du conte de fées classique écrit par les frères Grimm.

Les films de Perkins ne se sont jamais beaucoup appuyés sur le sang pour souligner l’horreur de ses histoires, et Gretel & Hansel n’est pas différent. Pourtant, la cote PG-13 (ou «Pussy 13», comme certains de nos commentateurs les plus vocaux l’ont surnommée) pour un film sur une sorcière cannibale qui mange des enfants a donné à certaines personnes une pause. C’est une histoire qui pourrait facilement suivre la voie sanglante, mais Perkins a choisi de rendre Gretel & Hansel accessible aux enfants. Blanche-Neige: une histoire de terreur ce n’est pas le cas, mais où certains films d’horreur PG-13 étaient à l’origine destinés à être R puis réduits à PG-13 (en vous regardant, Noël noir), ce n’était jamais le cas avec Gretel & Hansel. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Perkins a répondu:

«Dès le début, c’est ce que je voulais faire. Où est Gremlins aujourd’hui? Où est la chose pour les enfants qui est juste un peu trop bizarre qui fait en quelque sorte confiance aux enfants pour pouvoir prendre soin d’eux-mêmes et pouvoir émerger de l’autre côté et il n’y en a tout simplement pas beaucoup. Alors oui, l’idée était toujours d’honorer le jeune public. »

De peur que vous ne pensiez que cela signifie que Gretel & Hansel ne fonctionnera pas également pour un public plus âgé, soyez assuré que ce n’est pas le cas. C’est encore un autre exemple où un film peut ne pas être destiné à un certain public cible (fans d’horreur hardcore d’un certain âge), mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent toujours pas en profiter. Ce que Perkins a conçu est un film qui fonctionne bien pour les téléspectateurs plus matures, mais demande aux plus jeunes de relever le défi et de le voir au même niveau:

“L’astuce ici est de s’assurer que le jeune public peut s’accrocher et le pari est que le jeune public veut être traité avec un peu plus d’intelligence et qu’il faut lui demander un peu de patience au lieu de se contenter du plus bas commun chose dénominateur qui, pour moi, se sent comme si nous essayons d’apaiser les enfants pendant une minute. Je préfère simplement les relever avec un défi. »

Si vous connaissez les deux précédents films de Perkins, vous saurez qu’il est un adepte du rythme tranquille. Contrairement à ces films, il n’a pas écrit Gretel & Hansel (cet honneur reviendrait à Rob Hayes), mais le film ressemble toujours à un film de Perkins, à la fois d’un point de vue visuel et narratif. C’est un peu déroutant, car vous ne trouvez pas souvent de nombreux films pour enfants rythmés aussi délibérément que Gretel & Hansel. C’est là que la courte durée de 87 minutes du film entre en jeu, mais Perkins a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas d’ennuyer le public, nous disant:

“Inquiet? Non, conscient? Ouais. Nous avons toujours gardé un œil sur [the pacing] et a toujours eu un œil sur le temps de course. Il y a tellement de composants pour réussir un film pour enfants. Il y a beaucoup de choses à considérer constamment. J’ai l’impression que nous n’avons pas rendu le film trop compliqué. Nous n’avons pas fait le film trop longtemps. Nous y avons mis du plaisir. J’ai l’impression que les enfants vont dire “Merci de nous avoir donné la chance de regarder quelque chose qui est un peu difficile pour nous.”

Gretel & Hansel est sorti aujourd’hui dans les cinémas du pays.