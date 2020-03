[Interview] Valve discute de la façon dont la réalité virtuelle accentue l’horreur dans ‘Half-Life: Alyx’

Des crabes sautant de l’ombre. Des balanes à crocs suspendues à des plafonds sombres, attendant avec impatience l’occasion d’attirer des créatures imprudentes dans leurs gueules veineuses. L’étrange mystérieux G-Man, entrant et sortant de notre univers comme un couteau brisant la peau.

Des courants d’horreur ont toujours traversé la série Half-Life de Valve Software. Et avec Demi-vie: Alyx, sorti aujourd’hui, le développeur basé à Seattle a eu l’occasion de renforcer les peurs, augmentant l’intensité à travers l’illusion d’une présence réelle et physique.

La semaine dernière, en prévision du lancement, nous avons rencontré l’artiste Valve Tristan Reidford et le concepteur de niveaux Dario Casali pour parler de la façon dont la réalité virtuelle accentue l’horreur, de la responsabilité qui en découle, de ce que c’était que de travailler sur la série bien-aimée après tout cela. le temps et pourquoi le zombie le plus effrayant est celui que vous ne pouvez pas voir.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Bloody Disgusting: Bloody Disgusting est, évidemment, un site d’horreur. Je voulais donc vous demander Demi-vie: Alyx effrayant?

Tristan Reidford: Je suis très affecté par l’horreur et les trucs effrayants, surtout les sauts de peur. Et il y a des parties de ce jeu que je redoute de jouer. Je veux dire, c’est une chose dont nous avons été très responsables dans le jeu. Comme, nous y mettons définitivement les joueurs. Mais c’est certainement un jeu effrayant, c’est sûr.

Dario Casali: Nous avons essayé d’éviter les idées choquantes et effrayantes de peur du saut et nous utilisons plus une sorte d’humeur et de cadre et d’atmosphère et une sorte de tension pour développer cela, plutôt que l’instant, comme, essayer de donner aux gens des crises cardiaques. Bien qu’il y ait probablement quelques endroits dans les jeux – il y a un endroit particulier dans le jeu que je surnomme «Heart Attack Hallway». [laughs] Mais ce n’est qu’un seul endroit.

BD: L’une des premières choses que j’ai remarquées dans la bande-annonce de révélation en novembre était que cela semblait plus effrayant que les jeux précédents, en partie à cause du changement de perspective qui accompagne la VR. Par exemple, quand un crabe vous saute dessus dans le jeu, il vous saute au visage. Y a-t-il des façons dont vous avez profité de la VR comme médium pour faire ressortir l’horreur d’une manière que vous n’auriez peut-être pas pu dans les précédents jeux Half-Life?

TR: Dès la sortie de la porte, l’horreur est un fruit bas pour VR. Auparavant, les jeux apparaissaient dans cette petite fenêtre devant vous, c’est [portal] dans un autre monde. Mais dès que vous mettez un casque, tout est autour de vous. Il pourrait y avoir des trucs derrière vous maintenant et cela ne serait jamais arrivé auparavant. Vous obtenez cela gratuitement en VR. C’est immédiatement terrifiant. Je me souviens, plus tôt, comme avant que le moteur soit en marche, nous avions des zombies de plus haute résolution qui avaient été créés après Left 4 Dead 2 et les avions placés dans une pièce, juste des modèles statiques, tout autour vous, et là, ils étaient juste devant vous, et c’était horrible. Mais, comme vous vous êtes retourné pour les voir, celui qui est sorti de votre vision périphérique était le plus effrayant de la pièce, pas celui devant vous. Donc, je pense que notre travail consistait à être responsable de ce nouveau fruit d’horreur super bas.

DC: L’immédiateté de l’échelle, la sensation d’être réellement là et votre corps impliqué plutôt que juste vos doigts bougent et l’écran devant vous étant ce petit portail vers le monde, il n’en faut pas beaucoup pour établir ce sentiment d’effroi; honnêtement. Juste un peu d’obscurité ici et là. Parce que tout ce son est très spatialisé. Vous pouvez donc émettre un petit son du coin d’une pièce sombre. Et cela ne ferait pas grand-chose dans un jeu à écran plat, mais lorsque vous avez cette perception que votre corps est là et que les enjeux sont réels en raison de l’ampleur des choses, comme vous le dites, avec le crabe sautant sur votre visage. Je n’avais aucune idée de la taille d’un headcrab jusqu’à ce que je le mette en VR et j’ai réalisé, oh, cette chose est en fait la taille d’un chien ou quelque chose comme ça.

Ils sont assez effrayants juste à cause de leur présence dans le monde, et cette présence est tellement tactile en VR, alors oui, nous n’avons pas eu à travailler trop dur – en fait, nous avons probablement rappelé dans de nombreux cas – le niveau d’anticipation ou d’horreur que certaines régions auraient. Tout simplement parce que les joueurs venaient et qu’ils auraient certaines réponses dont nous n’étions pas trop satisfaits et dans certains cas, ils retiraient le casque et disaient: «Je ne veux plus jouer parce que j’ai vu cette créature se dérober dans l’obscurité et maintenant je ne sais pas où il est. ” Nous avons donc pris soin de respecter certaines limites afin d’avoir définitivement ces moments de tension et de malaise, mais nous avons essayé de ne pas les repousser pour ne pas nous aliéner une partie de la base d’utilisateurs.

BD: Cela ressemble définitivement à la réalité virtuelle et à l’horreur, un peu va un long chemin.

DC: Absolument. Tout votre corps est impliqué. Vous vous penchez et vous vous penchez et vous atteignez et lorsque tout votre corps est impliqué, vous avez vraiment l’impression qu’il y a des enjeux. Et ce zombie géant de six pieds devant vous, vous ne voulez pas qu’ils se rapprochent de vous. Alors que sur écran plat, ce n’est pas grave; vous devez lancer des centaines de zombies sur le joueur sur un écran plat pour leur faire sentir que vous êtes submergé. Mais, un zombie de taille réelle dans une petite pièce avec vous est comme, c’est tout ce qu’il faut.

BD: Y a-t-il d’autres façons que la réalité virtuelle modifie votre approche de la conception de niveaux? En tant que concepteur de niveaux approchant de créer un jeu Half-Life en VR, cela vous semblait-il différent de dessiner un niveau par rapport à un jeu à écran plat?

DC: Bien sûr que oui. Ainsi, le niveau de fidélité que nous avons dans le monde est le résultat direct du passage des joueurs et de vouloir tout inspecter. Et la vitesse de déplacement en VR est plus une vitesse de marche normale que vous prendriez normalement. Si vous regardez les jeux vidéo, beaucoup de ces vitesses de mouvement sont comme 30 miles à l’heure. Mais, lorsque vous ramenez les choses à l’échelle humaine, nous avons constaté qu’une grande partie de la fidélité du monde est condensée dans des espaces de taille plus réaliste. Donc, les considérations que nous devions avoir en VR étaient un peu comme “Eh bien, combien d’espace les gens vont-ils vouloir traverser, parce que nous n’avons pas de véhicules. Nous n’avons pas de choses très rapides qui pourraient rendre les gens malades. » C’est tout, à peu près où vous pouvez vous promener. Il y avait donc cette considération.

L’autre considération était bien sûr: «Quelle est l’expérience? Quelles sont les expériences intéressantes, les expériences amusantes en VR? ” Et ceux-ci peuvent être assez différents de l’écran plat parce que vous interagissez avec tout avec deux mains et une tête et qu’ils sont tous six degrés de liberté et ils doivent tous travailler comme vous vous attendez à ce qu’ils fonctionnent parce que vous n’avez pas cela compliqué clavier dans les endroits où vous avez un mappage de clavier de six touches différentes ou 12 touches différentes qui font toutes des choses différentes. Ce sont toutes des interactions intuitives. Comme comment ouvrez-vous une porte? Eh bien, maintenant il vous suffit de saisir la poignée… et de tourner pour pousser la porte, plutôt que d’appuyer sur la touche d’utilisation ou quelque chose comme ça. Lorsque vous appliquez cela à toutes les choses qui vous arrivent dans le jeu avec lequel vous interagissez, c’est un processus de conception très différent.

En ce qui concerne l’interaction avec les ennemis et tout ça, c’est un peu plus semblable aux jeux FPS réguliers. Nous venons d’adapter l’IA pour qu’elle ne soit pas écrasante. Nous avons essayé d’utiliser les zombies rapides et les headcrabs rapides de Half-Life 2, mais ils se déplacent si rapidement que les joueurs ont été submergés par eux trop vite. Nous avons un système de rechargement assez compliqué; vous ne vous contentez pas d’appuyer sur R pour recharger. C’est comme une de ces choses que nous n’avons tout simplement pas mappé sur tous ces claviers, c’est en fait un mouvement simulé physique, et donc quand quelqu’un essaie de recharger une arme à feu, en utilisant des mouvements assez réels, et qu’il est attaqué par une vitesse incroyablement rapide monstre à l’époque, tout s’écroule. Donc, oui, il y a pas mal de considérations pour passer de la conception de niveau FPS traditionnelle à la conception de niveau VR.

BD: Avez-vous travaillé tous les deux sur la série Left 4 Dead?

DC et TR: Oui.

BD: Donc, la dernière fois qu’un jeu Half-Life est sorti, vous n’aviez créé aucun des jeux Left 4 Dead. Alors, y a-t-il des choses que vous avez apprises de Left 4 Dead que vous avez pu ramener dans le monde de Half-Life?

TR: Peut-être une partie de la construction du monde que nous avons faite dans la série Left 4 Dead. Dans les pièces sûres, il y avait énormément de travail pour écrire tous ces messages que les précédents avaient laissés. Et il y en a aussi un peu dans Half-Life 2, avec le métro, etc. Mais, dans Left 4 Dead, nous avons appris que cela allait très loin avec les joueurs. Et donc, nous sommes partis, comme disait Dario, comme si le joueur voulait inspecter toutes les parties du monde. Nous avons mis beaucoup d’efforts pour mettre beaucoup plus de choses dans le jeu, je suppose, comme des articles d’histoire non critiques qui racontent un peu d’histoire ou font des choses selon l’humeur. Un côté de l’horreur est les monstres qui vous attaquent et ainsi de suite, mais il y a les cadavres et des trucs statiques, qui sont tout aussi fascinants et grossiers que les monstres parce que vous pouvez vous lever et regarder dans la cavité thoracique comme un zombie mort . Et il ne fait rien et c’est juste “ugh”. C’est sanglant et dégoûtant [laughs].

DC: Nous avons fait beaucoup de travail dans Left 4 Dead sur la réponse viscérale, que lorsque vous photographiez quelque chose, il répond d’une certaine manière qui était bien avancée par rapport à Half-Life. Je pense que c’était une partie assez importante de l’expérience Left 4 Dead; juste le sentiment de patauger à travers une tonne de corps avec des pistolets puissants et, inconsciemment ou non, nous avons définitivement mis un peu [of that] dans Half-Life: Alyx, où les personnages répondraient de façon assez réaliste … lorsqu’ils se faisaient tirer dessus. Il y a certainement une combinaison d’animations physiques et ragdoll qui le rendent gratifiant lorsque vous photographiez quelque chose. Surtout avec certaines des armes les plus puissantes du jeu ou des explosions.

TR: Il y a surtout les plaisanteries entre les personnages de Left 4 Dead 2, et nous en avons un peu plus dans Half-Life: Alyx également, entre Alyx et Russell, ce qui est comme un départ de Half-Life 2 où Gordon ne l’a pas fait. dis n’importe quoi. Je ne sais pas si nous l’avons fait consciemment, mais oui, nous l’avons définitivement refait dans ce jeu. Et ça a vraiment réussi dans Left 4 Dead 2, je pense, comme des personnages qui se parlent.

BD: Donc, je pense que quand les gens pensent à Half-Life et à l’horreur, ils pensent à Ravenholm. Ainsi, en tant qu’experts du level design et de l’art, quels aspects de Ravenholm l’ont rendu aussi mémorable et horrible que pour les joueurs?

DC: En fait, j’ai beaucoup travaillé sur Ravenholm dans Half-Life 2, donc je suis content que vous ayez posé cette question. Pour cette partie du jeu, nous avons utilisé beaucoup plus la tension et l’appréhension que des séquences d’action à grande échelle. Nous avions beaucoup d’obscurité et de conception sonore pour que le joueur pense que la ville était plus grande qu’elle ne l’était et plus effrayante qu’elle ne l’était; utilisé des ennemis comme le zombie poison headcrab; le gars qui ressemblait à une vache. Il était tout courbé et il avait ces crabes sur le dos et il les lançait sur vous. Je pense que nous n’avions qu’un ou deux de ces gars dans tout le niveau, mais nous utiliserions des signaux sonores pour vous mettre mal à l’aise avant de le voir.

Et nous avons présenté les crabes qu’il lancerait avant de vous le présenter. Alors vous pensez: “Ah merde! Ces crabes étaient déjà assez mauvais, mais maintenant nous avons un gars qui nous les lance aussi. » Donc, nous avons utilisé ces mêmes idées dans Half-Life: Alyx, où nous essayons de préluder à ce qui va se passer en quelques minutes ou en quelques secondes ou quoi que ce soit avec des indices sonores et une narration environnementale ou une ambiance.

Et, nous avons un certain nombre de ces exemples dans Half-Life: Alyx. Il y a un domaine en particulier, c’est un hôtel géant qui a été vraiment gâché par, non seulement le Combine, mais aussi par Xen. Et vous arrivez dans cette zone et la première chose que nous faisons est juste de jouer quelques bruits de sabordage et vous avez ce très long couloir avec rien dedans, sauf des scaphandres à l’autre bout avec une grande lumière vive; vous ne savez même pas dans quoi vous vous embarquez. Plus vous avancez, nous investissons simplement beaucoup de temps dans la mise en scène et ne jetons pas vraiment d’ennemis au joueur, donc vous construisez simplement cette anticipation de “Qu’est-ce que cet espace?” vous connaissez. Je pense que l’anticipation est vraiment une grande partie du sentiment que l’anxiété, plutôt que de lancer des sauts, fait peur aux gens, c’est comme ce que vous ne faites pas, je pense, ce qui est puissant et ce qui définit la scène. Et au fur et à mesure que vous avancez dans cette zone, vous êtes présenté avec une sorte de partie géante éviscérée de la structure où, tout en bas, vous avez ce sous-sol très sombre infesté de Xen avec de petites rampements effrayants. Et vous n’avez pas besoin d’aller là-bas; vous ne voulez pas y aller. Vous regardez vers le haut et vous réalisez: “Oh, c’est là que je dois aller.” Mais, bien sûr, finalement, nous vous faisons descendre dans cette zone sombre vraiment méchante avec des ennemis rampants. Mais, tout cela fonctionne parce que nous avons préparé le terrain pour commencer et que vous n’exagérez pas l’introduction de ces éléments terrifiants et que vous laissez le joueur combler toutes ces lacunes. Il a été assez bien testé, donc … Une grande attention a été accordée à cet aspect particulier, à la création de l’ambiance, juste parce qu’il est si puissant en VR. Cela ne prend pas beaucoup, comme nous l’avons dit, donc quand vous vous concentrez vraiment sur le fait que c’est l’objectif d’une zone, c’est assez puissant.

BD: Cette approche s’applique-t-elle à d’autres aspects du ton du jeu? Comme l’humour? Les vidéos de gameplay ont montré que vous avez montré que c’était plus drôle que les autres jeux Half-Life. Mais, je pense que lorsque les gens pensent à la comédie dans les jeux, ils pensent aux jeux qui en font trop, qui vous lancent souvent des blagues boiteuses et peut-être qu’un sur dix sera un succès et le reste manquera. Alors, y avait-il une approche similaire de l’humour et de la légèreté dans le jeu, pour s’assurer que les blagues qui y sont sont gagnantes?

TR: Je sais pas si ce sont vraiment des blagues. Cela vient principalement de la performance de Rhys Darby, étant un acteur de comédie. Il est comme votre compagnon de jeu et vous vous sentez seul dans ce jeu lorsque vous approfondissez le jeu. Et c’est juste très rassurant de savoir qu’il y a une autre personne, même si c’est une personne fictive, qui traîne et parle à travers ces choses. J’ai l’impression qu’il y a une légère fragilité dans son humour, comme s’il essayait de vous faire sentir mieux où vous allez. Ce n’est pas comme une machine à bâillon, c’est comme un peu de va-et-vient nerveux, comme Russel est avec vous et vous êtes [going into this] endroit horrible; juste un endroit horrible. Et parce que vous êtes également investi dans l’histoire, le joueur veut donc la traverser. Mais, comme Dario le dit, au fur et à mesure que l’humeur commence à s’accumuler et que la peur commence à se former, c’est vraiment très agréable d’avoir cette voix dans votre oreille vous encourageant doucement à passer, et vous avez quelques petites blagues cassantes entre vous. Je pense que les scénaristes ont fait un travail incroyable avec ça.

DC: Ils font un excellent travail pour répondre à ce que les tests de jeu antérieurs sur le produit nous ont montré qui était que le joueur traverse ce jeu en ressentant comme s’il y avait ces moments de tension et d’excitation et qu’ils voulaient en quelque sorte diffuser cela parfois, de sorte que le rythme ne serait pas être ce rythme élevé. Donc, une grande partie de l’écriture était en réponse à cette tension et je pense que l’humour en est une grande partie. Et juste ces écrivains, je travaille avec eux depuis de nombreuses années, ils ont fait beaucoup de travail sur Portal et Left 4 Dead, et ils semblent comprendre exactement – je pense à cause de ces commentaires de test de jeu – exactement ce qui était nécessaire et ils livré très bien. Et nous avons aussi un peu d’humour environnemental. Comme, la Half-Life originale était beaucoup plus lourde sur l’humour environnemental et l’humour situationnel. Half-Life 2 s’est un peu éloigné de cela, je pense, mais il y en a certainement une partie dans ce produit.

BD: City 17 semble encore plus oppressant Demi-vie: Alyx que lors des jeux précédents. Qu’est-ce qui fait que cela donne l’impression d’être un endroit effrayant et autoritaire d’un point de vue design et artistique?

TR: D’un point de vue artistique, nous connaissions l’état du monde dans Half-Life 2 et nous savions que nous remontions un peu le temps parce que nous sommes un prequel, et nous voulions montrer des versions antérieures de certaines choses vous le reconnaîtrez peut-être dans Half-Life 2, mais nous ne voulions pas aller jusqu’à raconter cette trame de fond complète, car certaines des histoires que les joueurs peuvent inventer et nous voulions donner au joueur la possibilité de l’avoir. Mais, encore une fois, je suppose que lorsque vous jouez à travers le jeu lorsque vous commencez en ville et qu’il y a toujours des gens qui courent, vaquent à leurs occupations, peut-être encore plus qu’aujourd’hui [with the COVID-19 crisis], il semble. Mais ensuite, vous arrivez à un point où vous passez une porte, puis l’état du monde change complètement, lorsque vous entrez dans ce que nous appelons la «zone de quarantaine», qui semble encore une fois [appropriate]. Et donc je suppose que vous avez l’impression formelle de l’invasion Combine et comment ils essaient de gérer cette impression et ils ne sont pas encore complètement là, mais vous pouvez voir comment ça se passe. Mais, dès que vous quittez la ville principale et entrez dans la zone de quarantaine, l’impression change complètement de ton. Parce que c’est là que toutes les infestations extraterrestres et tous les monstres apparaissent. Vous êtes dans City 17 tout le temps, mais il y a peut-être deux ou trois actes très distincts dans le jeu.

DC: Nous avons fait beaucoup de travail pour essayer de dégénérer, pour faire évoluer la sensation de la ville au cours du jeu, car Alyx se dirige essentiellement vers cette structure appelée le coffre-fort, qui stocke l’arme secrète du Combine. Donc, alors qu’Alyx progresse de plus en plus dans le jeu et plus près de cette installation, elle attire plus d’attention de la part du Combine, nous avons cette escalade. Comme, pour commencer, il est assez sûr de se déplacer et au fur et à mesure que vous avancez, vous rencontrez plus de résistance, vous commencez à rencontrer des environnements plus sombres où vous avez différents ennemis qui viennent de différentes hauteurs et à mesure que vous vous rapprochez. l’environnement devient de plus en plus surréaliste et de plus en plus inconnu … Donc, ce que nous avons essayé de faire, c’est de réduire cette familiarité de l’environnement au fur et à mesure que le jeu se déroule pour que vous vous sentiez de plus en plus comme si vous étiez là où vous ne devriez pas. t être.

TR: Et comme nous le faisons dans le monde, la compétence du joueur à jouer au jeu, comme, ça va vraiment sur une rampe assez notable. Leur compétence avec les armes, avec des ennemis différents, de sorte que le jeu devient plus oppressant et plus sombre, vous améliorez de mieux en mieux le jeu au cours de la chose. Je pense que ces deux choses fonctionnent très bien.

DC: Vous vous familiarisez avec toutes les mécaniques et tous vos outils afin de faire face à l’ampleur de la menace au fur et à mesure.

BD: Donc, parce que nous sommes un site d’horreur, je dois demander: est-ce effrayant de sortir un nouveau jeu Half-Life après tout ce temps?

DC: [laughs] Je pense qu’il y a cette humilité qui vient avec le travail sur cette IP, qui est, “Hé, nous voulons vraiment faire du bon travail, et nous voulons vraiment mettre quelque chose que les gens sont excités de jouer.” Et c’est toujours une perspective très effrayante. Cela mis à part, le fait que ce soit en VR a donné cette revigoration. C’est comme une nouvelle frontière avec laquelle explorer la demi-vie IP et je pense que cela nous a donné beaucoup de résultats très intéressants et fructueux de notre travail. Seule la plate-forme VR elle-même a vraiment bien fonctionné pour Half-Life. Donc, une partie de cette appréhension de travailler sur un autre jeu Half-Life est “quel va être le gros argument de vente de Half-Life 3?” Nous avions des arguments de vente majeurs par rapport aux précédents et de grandes innovations et des trucs et de grands différenciateurs dans Half-Life 2 de ce qui était disponible à l’époque. Et je pense que la VR nous donne cette fois-ci, ce qui atténue une partie de cette terreur de la façon dont vous suivez ces traces. Comme que faisons-nous ensuite? Et je pense que la VR est une excellente réponse à cela, et je pense que nous avons vu que cela nous a donné beaucoup de nouveauté et beaucoup de dynamisation pour la franchise.

TR: Nous n’avons jamais manqué d’idées, je pense, et beaucoup de nos idées, c’était un travail difficile et exigeait beaucoup d’itérations et de tests de jeu. Mais, suffisamment d’entre eux ont fonctionné qu’au moment où le projet se poursuivait, nous sommes devenus de plus en plus confiants que cela allait être bon et que nous allions être en mesure de publier quelque chose qui respecte les fans qui attendent le prochain jeu Half-Life et donc comme en ce moment, car tout se rassemble, la musique arrive, toute l’expérience se rassemble lorsque vous y jouez. Par exemple, je n’avais pas joué au début du jeu depuis des mois. Je travaillais sur différentes parties du truc… mais je l’ai mis et joué dans les premiers niveaux et j’ai été vraiment époustouflé. Juste voir tout en place, toutes les animations de chorégraphie, toute la musique, tout le ton, tout le rythme. Alors oui, je ne pense pas avoir du tout peur. Je suis pompé.

BD: Si je me souviens bien, le premier jeu sur lequel vous avez travaillé chez Valve était Half-Life 2: Épisode deux?

TR: Oui, j’ai construit quelques modèles pour ça.

BD: Donc, j’imagine que vous seriez ravi de pouvoir retourner dans ce monde après être entré à la toute fin.

TR: Oui, très bien! Au cours des 12 dernières années, j’ai eu beaucoup de choses que j’étais vraiment excité de faire pour le prochain match de Half-Life. Et c’était comme un enfant dans un magasin de bonbons lorsque nous avons commencé à travailler.

Half-Life: Alyx est maintenant disponible sur Steam. Kit VR compatible requis.