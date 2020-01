‘Invasion of Privacy’ de Cardi B est le premier album le plus long d’une rappeuse

Cardi B écrit l’histoire des cartes.

Le premier album du rappeur, Invasion of Privacy, est devenu le premier album le plus long d’une rappeuse de l’histoire du Billboard. Selon son label Atlantic Records, le projet a passé un total de 92 semaines sur le Billboard 200.

Invasion of Privacy, qui a été publiée le 6 avril 2018, a été certifiée triple platine et a donné naissance à une paire de succès Hot 100 n ° 1, «Bodak Yellow» et «I Like It». Cardi est également devenue la première rappeuse solo à gagner un Grammy du meilleur album de rap.

Un Cardi reconnaissant a été humilié par la nouvelle. “Merci tout le monde ! Avec un peu de chance, au moment où j’ai sorti mon deuxième album, IOP est toujours en cours de cartographie », écrit-elle. «Ce sera génial d’avoir deux albums en même temps! Ugh LA PRESSION! Merci pour l’amour. “

Le porte-parole de Pepsi prépare maintenant le suivi pour la sortie de cette année. Plus tôt ce mois-ci, elle a taquiné un nouveau morceau produit par Wheezy qui pourrait apparaître sur le projet.

Dans sa récente couverture de Vogue, Cardi a parlé de la sortie très attendue. “Donc ça fait peur parce que c’est comme, maintenant tu dois finir ton premier album, et puis c’est comme, putain. Je me demande si les gens vont se rapporter aux nouvelles choses, à la nouvelle vie, à la nouvelle merde dont je dois parler maintenant », a-t-elle déclaré au magazine.

Elle envisage également de se présenter au Congrès. S’adressant aux médias sociaux cette semaine, la rappeuse a partagé ses aspirations politiques. “J’ai l’impression que si je retourne à l’école et que je me concentre, je peux faire partie du Congrès”, a tweeté Cardi. «Je suis morte d’idées tellement de choses qui ont du sens. J’ai juste besoin de quelques années d’école et je peux secouer la table. »