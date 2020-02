Invisible Man Director On Zack Snyder’s Unreleased Justice League Cut

Le réalisateur d’Invisible Man, Leigh Whannell, a récemment déclaré qu’il était «terrible» que les fans ne voient pas la coupe de Zack Snyder Justice League.

La coupe de Justice League de Zack Snyder a été l’une des histoires les plus discutées à Hollywood au cours de l’année écoulée. Les fans et les stars de la Justice League se sont réunis pour essayer d’obtenir que Warner Bros.publie la coupe du film de Zack Snyder. Leurs arguments ne passent pas inaperçus, car tout le monde semble connaître la légendaire coupe de Zack Snyder. Tout en faisant la promotion de son prochain film Invisible Man, le réalisateur Leigh Whannell a fait part de ses réflexions sur la coupe de Zack Snyder dans Justice League.

En parlant avec ReelBlend, le directeur d’Invisible Man a été invité à dire ce qu’il pensait de la version invisible de Justice League. Il se trouve que le réalisateur d’Invisible Man est dans le même bateau que le reste d’entre nous et pense que c’est terrible que la version de Zack Snyder soit invisible.

«Pour moi, je ne veux jamais avoir une autre coupe assise quelque part qui rivalise avec la coupe originale. Je suppose que ce que je dis, quelles que soient les circonstances qui ont créé cette coupure, quelles que soient les circonstances horribles sont totalement compréhensibles. Pour moi personnellement, je verrais toujours comme une chose terrible qu’il y ait eu une coupe invisible du film. »

Le réalisateur d’Invisible Man est super humble en déclarant qu’il ne veut pas que ce qui est arrivé à Zack Snyder arrive à sa version d’un film parce que, après tout, qui voudrait avoir à rivaliser avec leur propre film? Rien n’indique si Warner Bros. prévoit de publier la version de Zack Snyder prochainement. Cependant, le directeur de la Justice League a activement parlé du film et a partagé de nombreuses photos et vidéos en coulisses sur ses réseaux sociaux.

