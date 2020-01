Invité avec Nigel Havers, Jaye Griffiths, Carolina Main! – HITC

Comme nous avons grandi pour anticiper, Midsomer Murders a quelques surprises en réserve.

Heureusement pour nous, le casting de l’épisode 1 de la saison 21 de Midsomer Murders vaut le coup.

Il ne perd jamais de vapeur, n’est-ce pas?

Le public plonge dans les mystères des meurtres de Midsomer depuis 1997, et la série ne cesse de se renforcer.

Basée sur les livres de Caroline Graham, la série a longtemps retenu une base de fans dévouée et répandue, sachant toujours quand ajouter des personnages dans le mix pour faire bouger les choses.

C’est formidable de pouvoir continuer le voyage avec la saison 21 et l’épisode 1 – intitulé Le point d’équilibre – sert de réintroduction parfaite à tout cela. On nous donne la chance de renouer avec des visages familiers, mais ce qui le rend si excitant, ce sont tous les nouveaux talents qui sont venus à bord…

Midsomer Murders saison 21 épisode 1 cast

Voici les acteurs de Midsomer Murders saison 21 épisode 1, répertoriés par IMDb:

– Neil Dudgeon en tant que DCI John Barnaby

– Nick Hendrix dans le rôle de DS Jamie Winter

– Annette Badland en tant que Fleur Perkins

– Tom Chambers comme Ray Wilder

– Fiona Dolman en tant que Sarah Barnaby

– Jaye Griffiths dans le rôle de Lilly Wilder

– Natalie Gumede comme Rachel Stevenson

– Nigel Havers comme Andrew Wilder

– Jack Hawkins en tant que Jake Hannity

– Ty Hurley comme juge de salle de bal

– Michelle Jeram en tant qu’officier de police

– Chen Yip Lai comme Camera Man

– Cassidy Little en tant que Duncan Corrigan

– Danny Mac comme Anton Walsh

– Carolina Main en tant que Heather Wilder

Nigel Havers, guest stars dans The Point of Balance

Dans le rôle d’Andrew Wilder, nous avons Nigel Havers!

Son personnage est le puissant fondateur du Wilder Biorobotics Institute. Cependant, le Radio Times souligne qu’Andrew souffre d’une maladie dégénérative et prévoit de transmettre l’empire à sa fille.

Quant à Nigel, on imagine qu’il est peut-être familier…

L’acteur anglais de 68 ans a joué dans une variété de films, dont Empire of the Sun (il a joué le Dr Rawlins) et Chariots of Fire (Lord Andrew Lindsay). Quant à la télévision, les fans de Coronation Street le reconnaîtront sûrement comme Lewis Archer.

Jaye Griffiths se joint!

Jaye joue l’épouse d’Andrew Lilly, qui a une liaison avec Duncan Corrigan, bien qu’Andrew soit plutôt au courant.

L’artiste britannique de 56 ans est bien connue pour son travail sur scène, mais sa carrière à l’écran présente également une gamme de rôles télévisés passionnants.

Elle est apparue dans Doctor Who (Jac), Casualty (Elle Gardner), Eastenders (Helen Stritch), Sherlock (Prosecuting Barrister), Bugs (Roslyn ‘Ros’ Henderson), Doctors (Dr Elizabeth Croft) et The Bill (DI Sally Johnson).

C’est super de la voir dans Midsomer Murders.

Carolina Main tient le rôle d’Heather

La fille qui héritera de l’empire d’Andrew est Heather, jouée par Carolina Main. Elle participe également aux opérations à l’Institut Biorobotique.

Si vous avez récemment regardé la série Sky Temple avec Mark Strong, vous vous souvenez peut-être qu’elle a joué le personnage de Céline! Cependant, si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez la reconnaître dans d’autres émissions comme Blood (Cat Hogan), Unforgotten (DC Fran Lingley), Grantchester (Lilian Calthorpe), Borgia (Cleofe Marescotti) et plus encore.

Elle a également joué dans le film de 2016 Fan (Cathy).

Nous espérons que vous les apprécierez tous dans la nouvelle série!

