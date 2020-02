Invités vedettes Katy Brand, Eleanor Bron, Thomas Dominique – HITC

Cela s’annonce comme l’une des saisons les plus impressionnantes à ce jour.

Midsomer Murders saison 21 épisode 2 offre des visages plus excitants et familiers.

Si une saison n’est jamais aussi bonne que son début, les fans n’ont rien à craindre…

Ils plongent tête baissée dans un pool d’intrigues avec Midsomer Murders depuis 1997, et en 2020, il est encore frais avec des idées et des performances de haut niveau.

Basé sur les livres de Caroline Graham, l’émission a longtemps été un joyau de la télévision, et l’une des principales raisons en est la capacité de l’équipe à attirer de nouveaux talents. Vous ne courez pas pendant autant de saisons sans secouer les choses!

L’épisode 1 de la saison 21 était une brillante réintroduction à tout cela, faisant venir des stars invitées de Nigel Havers à Jaye Griffiths. Grâce à son héritage durable, il n’est pas surprenant que tant de gens soient toujours désireux de figurer dans un épisode et il y en a beaucoup plus d’où cela vient avec l’épisode 2.

Midsomer Murders saison 21 épisode 2 cast

Voici les acteurs de Midsomer Murders saison 21 épisode 2, comme l’a noté IMDb:

– Tom Anderson comme officier médico-légal

– Annette Badland en tant que Fleur Perkins

– Roger Barclay dans le rôle d’Alexander Beauvoisin

– Katy Brand en tant que Jemima Starling

– Eleanor Bron en tant que Maxine Dobson

– Lee Byford en tant qu’officier de police

– Karl Collins en tant que Samuel Wokoma

– Lucie Cooper-Jones comme parent

– Rosalie Craig en tant que Carys Nicholson

– Fiona Dolman en tant que Sarah Barnaby

– Thomas Dominique comme Wesley Peters

– Neil Dudgeon en tant que DCI John Barnaby

– Michael Haydon en tant qu’officier de police

– Nick Hendrix dans le rôle de DS Jamie Winter

– Clare Holman en tant que Fiona Beauvoisin

Katy Brand en vedette dans The Miniature Murders

L’actrice anglaise Katy Brand joue le rôle de Jemima Starling dans l’épisode 2, intitulé The Miniature Murders.

Elle est peut-être surtout connue pour la série ITV2 Katy Brand’s Big Ass Show, mais si vous ne la connaissez pas, nous sommes sûrs que vous la reconnaîtrez dans un certain nombre de spectacles.

Tout au long de sa carrière, elle a été dans Peep Show (elle a joué Lucy), Mongrels (Kali), Psychobitches (divers), Drunk History: UK (Queen Elizabeth), Hank Zipzer (Kathleen Murray) et The Coroner (Debs Luscombe).

Elle a également joué dans de nombreux films, dont Walking on Sunshine (Lil), Svengali (Katya) et Nanny Mcphee Returns (Miss Turvey) en 2014.

Katy Brand photographiée ce soir aux Costa Book Awards au Quaglino’s le 28 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Eleanor Bron revient!

Dans le rôle de Maxine Dodson, nous avons la merveilleuse Eleanor Bron.

L’actrice anglaise de 81 ans ne sera certainement pas étrangère aux fans des Beatles, puisqu’elle a joué Ahme dans le film Help de 1965!

Non pas que ce soit sa seule prétention à la gloire, évidemment … elle a joué dans un large éventail de projets télévisés, notamment Absolutely Fabulous (elle a joué la mère de Patsy), Vanity Fair (Lady Bareacres), The Ruth Mendell Mysteries (Rosario), Fat Friends (Marilyn Harris) et Victime 1909 (Mlle De Burgh).

En ce qui concerne les films, il convient de souligner qu’elle était dans The House of Mirth (Mme Julia Peniston), Wimbledon (Augusta Colt), A Little Princess (Miss Minchin) et Black Beauty (Lady Wexmire).

Nous disons qu’elle est revenue parce qu’elle est apparue brièvement dans Midsomer Murders sous le nom d’Izzy DeQuetteville dans un épisode de 2012 intitulé The Dark Rider.

L’actrice Eleanor Bron dans une scène de l’épisode “Magazine” de la série télévisée de la BBC “Absolutely Fabulous”, 18 mars 1992.

Thomas Dominique comme Wesley Peters

Wesley Peters est joué par Thomas Dominique.

Il a été dans des émissions de télévision telles que Top Boy (il a joué la Jordanie), Shakespeare & Hathaway: Private Investigators (Wayne Mckenzie), Blood Drive (Christopher Carpenter), Black Mirror (Roadie), Undercover (Big Ray) et Navarro (Jacquard) .

Avec la distribution régulière et au-delà, ces trois rendent l’épisode 2 un peu plus spécial.

