Mexico.- Compte tenu de l’extension de la phase de confinement due à la pandémie de Covid-19, l’examen au niveau supérieur de l’Institut national polytechnique (IPN) est reporté jusqu’à nouvel ordre.

L’IPN a expliqué qu’à son retour aux activités académiques et administratives, le processus d’admission scolaire 2020-2021 se poursuivra pour les niveaux secondaire supérieur et supérieur à l’école et non-scolaire et les modalités mixtes dans la phase de délivrance de leur demande d’inscription délivrance du formulaire d’examen.

Cela peut vous intéresser L’année scolaire se terminera en juillet

Compte tenu de l’extension de la phase de confinement en raison de la pandémie de COVID-19, l’examen de niveau supérieur #IPN est reporté jusqu’à nouvel ordre. Voir plus d’informations sur https://t.co/vBaXoE8Ypj # QuédateEnCasa pic.twitter.com/Tl92dH9JOJ – IPN (@IPN_MX) 27 avril 2020

Cependant, il a indiqué que les personnes intéressées peuvent passer le test en ligne.

“La plate-forme Elementosdeaprendizaje.ipn.mx met à votre disposition un simulateur d’examen d’entrée au plus haut niveau pour vérifier les niveaux de réussite”, a-t-il déclaré.

Seven24.mx

ebv

Le post IPN reporte le test d’admission jusqu’à nouvel ordre sur Siete24.