Irene Gil excite Chenoa avec sa performance et reçoit des conseils de María Isabel d’Eurovision Junior

Le fait qu’un gala de «Votre visage me sonne» est spécial n’implique pas que vous ne recevez pas une guest star à la fin de la nuit. Comme pour toutes les livraisons du programme, lors du huitième gala de la huitième édition, nous avons également profité d’une prestation supplémentaire avant de connaître le nom du vainqueur de la soirée. Et, pour continuer avec le thème de la célébration du 30e anniversaire d’Antena 3, Irene Gil, la gagnante de la saison dernière est arrivée si loin de «La Voz Kids» et le premier de cette chaîne.

Irene Gil et María Isabel dans «Votre visage me sonne»

Lors de sa rencontre avec Manel Fuentes, avant de passer par le clone, la présentatrice a déclaré que la fille allait rendre hommage au format “ Little Stars ” en entrant dans la peau de Tamara avec le spectacle qu’elle a fait Pocahontas. “J’ai commencé à chanter pendant sept ans et c’était la première performance que je faisais seul”, a déclaré Gil. Aussi Il a avoué que l’un de ses rêves était d’aller à l’Eurovision Junior et cette rencontre avec María Isabel est l’un de ses objectifs.

Et il en a été ainsi. Après avoir terminé de chanter, le chauffeur a demandé à María Isabel de venir rencontrer l’invité. Une fois avec elle, elle a voulu envoyer un message à tous les enfants du monde pour se battre pour la musique: “C’est le plus beau de ce monde“Il s’est aussi souvenu de son passage à l’Eurovision Junior et l’a encouragé à continuer car avec cette voix qu’il a” il ira super loin “.

Larmes de Chenoa

Depuis la première seconde du numéro, Chenoa s’est effondré et n’a pas pu arrêter de pleurer tout au long de la représentation. Quand il a fini, le présentateur lui a demandé ce qui lui était arrivé. “Je m’excite quand je vois des gens si jeunes, avec tellement d’âme et te donnant à cent pour cent“, a répondu la chanteuse avant de la féliciter. Et comment pourrait-il en être autrement, Àngel Llàcer lui a demandé d’être dans la 14e édition du talent car avant il ne le peut pas car il est mineur.

