– Irina Baeva a dédié un message romantique à Gabriel Soto pour son anniversaire

Gabriel Soto Il a rejoint la liste des célébrités qui ont dû fêter leur anniversaire dans l’isolement social, en raison de la contingence de Covid-19. Cependant, l’acteur n’a pas manqué une grande fête cette année, car chez lui à Acapulco, à Guerrero, au Mexique, il a profité de sa journée à côté de Irina Baeva, qui a organisé une célébration pour deux, dans laquelle l’amour était le protagoniste.

À travers son compte Instagram officiel, l’actrice lui a dédié un message avec lequel elle a montré combien ils étaient amoureux. C’était avec une courte vidéo, dans laquelle elle est apparue avec une casquette avec la légende “Star with him”, tandis que le Mexicain en portait une qui disait “Star with her”, lui a souhaité un joyeux anniversaire et a conservé son amour.

«Chaque jour est spécial à vos côtés et, même ainsi, aujourd’hui plus que jamais je célèbre votre vie, mon amour @gabrielsoto. Merci d’être le grand homme et l’être humain que vous êtes, pour votre noble âme et votre beau cœur. Que tous vos rêves et souhaits se réalisent parce que vous méritez le monde entier des bénédictions et je serai là pour vous rendre infiniment heureux, tout comme vous le faites jour après jour “, a écrit le Russe de 27 ans.

Toujours dans ce message, Baeva a remercié la protagoniste du feuilleton pour cette relation, dans laquelle elle est traitée comme une reine: «Merci de me donner une place spéciale dans votre cœur! Je t’aime”. Depuis le 31 mars, Irina et Gabriel sont mis en quarantaine dans la propriété de l’artiste dans le célèbre port, un site qui est devenu le théâtre de beaux souvenirs pour eux deux.

Avant les mots émouvants d’Irina, Gabriel a immédiatement pris la tâche de répondre au geste d’amour et a dit: «Merci pour vos paroles, mon amour, @irinabaeva. Vous êtes une femme extraordinaire et je me sens comme l’homme le plus chanceux de vous avoir à mes côtés. Je t’aime profondément », et a ajouté trois icônes de cœur rouges.

Photo: Instagram / irinabaeva

En outre, Soto a utilisé son profil social pour partager divers remerciements dans ses histoires à tous ses amis et fans, qui l’ont félicité à travers les réseaux. Bien qu’aucun n’ait donné plus de détails sur la façon dont ils ont passé ce grand anniversaire, ce qui est de notoriété publique, c’est ce qu’ils font dans cet endroit paradisiaque, auquel de nombreuses célébrités ont recouru pour se réfugier dans cet isolement par le coronavirus.

Pendant ces jours dont Irina et Gabriel ont profité pour profiter de leur amour, le couple a réalisé diverses activités en complicité, telles que leurs routines d’exercice. C’est pourquoi les acteurs ont des corps enviables, par exemple, le post qu’Irina a partagé avec la phrase “Tout va mieux ensemble”, dans lequel on les voit faire des abdominaux pour garder leurs abdos en acier et revenir à l’écran plus sculpté que jamais.

