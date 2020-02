Irina et Bradley posent sans rancune | Réforme

Après plusieurs dimes et diretes sur une possible infidélité, Bradley Cooper et Irina Shayk ont ​​décidé de mettre fin à leur relation qui avait commencé en 2015 et qui avait abouti à une fille: Léa de Seine.

Il semble que cette pause n’ait pas été dans les meilleurs termes; cependant, dimanche soir, ils se sont rencontrés lors de la cérémonie de remise des prix BAFTA

Les deux ont assisté séparément, mais lorsqu’ils se sont réunis, ils ont posé ensemble à côté d’Edward Enninful, rédacteur en chef de l’édition britannique de Vogue, qui a servi d’hôte de la fête Cela a eu lieu après la cérémonie.

Sur la photo, les deux semblent souriants et confortables sans aucune sorte de rancune Actuel ou passé.

Il convient de rappeler que récemment, il a été commenté la possibilité que le modèle Le russe écrirait un réserver dans lequel il révélerait tout ce qui s’est passé entre eux.

Parmi les détails que la publication pourrait contenir se trouve la proximité de Cooper avec Lady Gaga, avec qui elle a tourné le film oscarisé multi-dénominations: A Star is Born.

Selon le portail Radar Online, une source a déclaré: “il y a beaucoup à dire sur votre relation avec Bradley, cela lui a tellement fait qu’elle a la vengeance en tête. “

Cependant, il n’y a toujours rien d’officiel à ce sujet.

D’un autre côté, Irina Shayk a révélé qu’elle envisageait sérieusement de dire toute la vérité sur ce qui s’est passé avec Bradley Cooper dans un livre

La dernière chose que nous savions à ce sujet était qu’une femme était à l’origine de la séparation entre Bradley Cooper et Irina Shayk, mais ils disent que ce n’était pas Lady Gaga Selon les médias internationaux, la cause du divorce ne maintient même pas de relation avec le bel acteur, est sa mère.

Quatre ans de relation entre l’acteur et le mannequin ont pris fin peu de temps après avoir enregistré le film “A Star Is Born” avec Lady gaga, avec qui il a une chimie qui saute de l’écran et pour ce qui a été signalé comme le coupable de la séparation et même dire qu’il est enceinte de Cooper.

Après que la séparation soit devenue officielle, selon Who, il est apparu que le couple avait des mois d’écart et n’a continué à vivre ensemble que pour leur fille de deux ans.

Se pourrait-il que ce soit le fait qu’Irina veuille “révéler”?

.