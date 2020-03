Iron Man 2 étoiles arrêté pour avoir vendu un faux traitement contre le coronavirus

Iron Man 2 star Keith Middlebrook a été arrêté par le FBI pour avoir prétendument tenté de vendre un faux remède contre le coronavirus.

Keith Middlebrook, qui a dépeint un flic d’Expo dans Iron Man 2 des Marvel Studios, a été accusé de fraude pour avoir prétendument recherché des investissements pour une société appelée Quantum Prevention CV Inc., qui, selon lui, serait utilisé pour commercialiser des pilules qui pourraient empêcher COVID-19 infections et un coup de feu pour guérir le coronavirus. L’acteur d’Iron Man 2 a été arrêté mercredi à la suite d’une rencontre avec un agent du FBI en civil se faisant passer pour un investisseur potentiel.

Vendredi, une décision quant à la fixation ou non d’une caution pour Keith Middlebrook sera prise. En outre, le procureur américain Nick Hanna a fait la déclaration suivante exhortant les gens à se méfier des escroqueries au milieu de la pandémie de coronavirus:

«En ces jours difficiles, des escroqueries comme celle-ci utilisent des mensonges flagrants pour exploiter nos peurs et nos faiblesses. Bien qu’il s’agisse de la première affaire criminelle fédérale au pays découlant de la pandémie, ce ne sera certainement pas la dernière. J’exhorte à nouveau tout le monde à se méfier des réclamations médicales bizarres et des fausses promesses d’immenses profits. Et à ceux qui commettent ces stratagèmes, sachez que les autorités fédérales sont en vigueur pour protéger tous les Américains, et nous prendrons des mesures énergiques contre quiconque cherche à tromper le public pendant cette période critique. »

Pour l’instant, une audience préliminaire est prévue pour le 9 avril et une mise en accusation est prévue pour le 16 avril. Pour les accusations auxquelles il fait face, Keith Middlebrook pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.

Voici le synopsis officiel d’Iron Man 2:

Le monde étant maintenant conscient qu’il est Iron Man, l’inventeur milliardaire Tony Stark fait face à des pressions de toutes parts pour partager sa technologie avec l’armée. Il hésite à divulguer les secrets de son armure, craignant que les informations ne tombent entre de mauvaises mains. Avec Pepper Potts et «Rhodey» Rhodes à ses côtés, Tony doit forger de nouvelles alliances et affronter un nouvel ennemi puissant.

Réalisé par Jon Favreau à partir d’un scénario écrit par Justin Theroux, Iron Man 2 étoiles Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke et Samuel L. Jackson.

Iron Man 2 est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: ComicBook.com