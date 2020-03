Iron Man / Doctor Strange Swap Armor Scene a été filmé

Selon Kevin Smith, la scène de l’armure d’échange Iron Man / Doctor Strange a été filmée pour Avengers: Infinity War mais finalement coupée du film.

Plus tôt cette année, un peu de concept art Avengers: Infinity War est apparu et a montré une version différente d’une scène du film. La scène en question était l’interrogatoire par Ebony Maw du docteur Strange de Benedict Cumberbatch. Dans le film lui-même, Iron Man de Robert Downey Jr et Spider-Man de Tom Holland ont sauvé Doctor Strange en faisant un trou dans le vaisseau spatial d’Ebony Maw et en le tirant dans l’espace, le tuant. Mais apparemment, la scène devait à l’origine la jouer différemment.

L’art conceptuel original de la scène des Avengers montre le docteur Strange portant l’armure d’Iron Man, le protégeant de la torture d’Ebony Maw et peut-être l’attaquant. Si l’on en croit Kevin Smith, cette version de la scène a en fait été filmée:

“Il y a des images ou une photo de Robert Downey Jr portant la cape qui est sortie bien avant la sortie d’Infinity War, nous savons donc qu’ils l’ont tournée. Nous savons personnellement qu’ils l’ont filmé parce que lorsque les écrivains (sont venus nous parler à la maison avant leur départ, ils étaient comme “ Tu veux voir quelque chose? ” Et ils ont sorti le téléphone et nous ont littéralement montré, pas seulement une cause de dessin qui est ce qui se passe sur Internet, c’est qu’il y a un dessin et ça a l’air badass, mais ils nous ont montré f *** dans Sherlock dans Iron Man f *** en costume homme. Comme porter le costume, avec Tony debout à côté de lui portant la cape , et nous nous disions «WHAT THE F ***», et ils disaient «Nous ne pouvons pas dire, n’en parlons jamais». Puis c’est dans le monde et je me dis «Nous avons vu cette photo! avait l’air badass. “

Vous pouvez voir le podcast complet de Kevin Smith où il parle de la scène Avengers: Endgame ci-dessous:

Que pensez-vous tous des commentaires de Kevin Smith? Pensez-vous que la scène se serait mieux déroulée si le docteur Strange portait l’armure d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Infinity War:

«Un voyage cinématographique sans précédent de dix ans dans la création et couvrant tout l’univers cinématographique Marvel, Avengers: Infinity War de Marvel Studios apporte à l’écran la confrontation ultime et la plus meurtrière de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés de super-héros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le pouvoir de Thanos avant que son blitz de dévastation et de ruine ne mette fin à l’univers. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Infinity War stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin et Chris Pratt.

Avengers: Infinity War est maintenant disponible sur 4K Ultra-HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Fatman Beyond / YouTube