Iron Man obtient un ensemble d’art mural à construire exclusif avec LEGO

Iron Man est le prochain personnage à devenir de l’art avec l’aide de LEGO. Récemment, LEGO a annoncé son entrée dans le côté artistique de la collection avec de nouvelles pièces d’art mural à construire. Iron Man arrivera à 3 156 pièces et sera livré avec la plaque de signature Marvel Studios, 9 plaques de décoration murale en toile et un cadre cool sur le thème de la brique. Pour vous assurer que le processus est parfait, LEGO comprend même des pièces pour aider à accrocher ces images et un séparateur pour que les collectionneurs puissent les reconstruire facilement. L’ensemble Iron Man de Marvel Studios aura trois combinaisons à construire différentes des films avec le Mark 1 d’Iron Man, le Hulkbuster de Avengers: Age of Ultron et le Mark LXXXV de son acte dans Avengers: Endgame. Les collectionneurs peuvent découvrir une nouvelle façon de construire avec cet ensemble et ne faire qu’un avec Iron Man.

Chacun de ces portraits à construire d’Iron Man est très bien réalisé et il sera assez amusant de le créer vous-même. Personnellement, j’aime le look du costume Hulkbuster et il serait incroyable d’être affiché dans ma collection Marvel Cinematic Universe. Ça craint que vous ayez à dépenser + 300 $ juste pour avoir toutes ces photos LEGO Art sur votre mur, mais tout collectionneur dédié le fera. L’ensemble d’art mural LEGO Iron Man Marvel Studios sera au prix de 119,99 $. Il est précisé qu’il ne sera disponible que dans les magasins LEGO et via LEGO.com uniquement. Il sera disponible le 1er septembre et vous pouvez le trouver ici même si les précommandes ne sont pas encore en ligne. Si vous voulez plus d’art LEGO, n’oubliez pas de consulter le prochain Marilyn Monroe et les Beatles Art Sets seront bientôt disponibles. Deviendrez-vous un LEGO Art Major?

Crédits: LEGO

Crédits: LEGO



« Construisez 1 des 3 portraits détaillés de l’armure d’Iron Man, le MARK III, le HULKBUSTER MARK I ou le MARK LXXXV. Si vous en voulez plus, achetez et combinez 3 ensembles en une ultime pièce Iron Man. Dans le cadre de ce nouveau bâtiment LEGO expérience, écoutez la bande sonore incluse pour des histoires et des détails intéressants sur l’ensemble pendant que vous construisez. Terminez le projet avec une plaque de signature Marvel Studios, puis affichez-la sur un mur ou une étagère. «

Construisez cet ensemble Iron Man (31199) LEGO® Art Marvel Studios, comprenant un modèle avec 3 options de construction. Affichez votre version préférée de l’armure d’Iron Man sur votre mur ou votre étagère après avoir passé du temps de qualité à la fabriquer. Libérez votre côté créatif avec cet ensemble LEGO® de 3156 pièces qui comprend 9 plaques de décoration murale en toile, une plaque de signature Marvel Studios, une brique- cadre LEGO intégré, nouvel élément de suspension et séparateur de pièces pour une reconstruction facile.Relâchez le stress pendant que vous créez un portrait LEGO® unique du MARK III, du HULKBUSTER MARK I ou des combinaisons blindées Iron Man MARK LXXXV. Avec la bande sonore immersive, vous pouvez apprendre des détails inattendus au fur et à mesure que vous construisez.Cet ensemble d’art LEGO® 3 en 1 mesure plus de 40 cm (15,5 « ) carré. Affichez-le sur un mur ou une étagère, où ses détails l’aident à se démarquer. Il constitue un excellent cadeau pour vous ou un autre constructeur créatif qui aime les Super Héros ou Iron Man.Parfait à afficher sur un mur ou une étagère, les modèles LEGO® Art d’œuvres d’art emblématiques, de musiciens, de Super Héros et de Sith Lords vous offrent une expérience de construction enrichissante pendant que vous explorez votre passion arts créatifs et artisanat. Vous avez aimé cet article? Partagez-le! À propos de Tyler Roberts

Il est l’éditeur des objets de collection depuis la fin de 2019. Funko Funatic, historien, vétéran de l’Air Force et collectionneur dévoué de nombreuses choses.

