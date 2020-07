Iron Man reçoit la nouvelle figurine « I Am Iron Man » de S.H. Figuarts

Iron Man est de retour avec toute la puissance du gantelet Infinity dans sa main. Sortant de Avengers: Fin de partie, Tony Stark revient avec un nouveau S.H. Figuarts figure des nations Tamashii. Cette édition « I Am Iron Man » nous ramène au dernier moment culminant du film alors qu’il affronte Thanos. La figurine sera livrée avec un support de zone de combat dynamique pour le mettre à genoux. Il viendra avec deux têtes, l’une est un Iron Man casqué et l’autre est une bataille endommagée Tony Stark. Il viendra avec quelques mains interchangeables qui lui feront prendre les effets du gantelet. Iron Man recevra également son Claw Blaster Nanoweapon pour les deux bras. Cette figurine regorge de détails et ramène l’un des meilleurs héros de tous les temps.

Tout comme le Beskar Mandalorian, les nouveaux ensembles d’objets de collection sont l’édition I Am Iron Man. C’était une scène remarquable et une pièce digne d’avoir, mais nous devrions reconnaître sa vie plutôt que sa mort. Donnez-moi plus de costumes de son House Party Protocol d’Iron Man 3. Je veux voir Tony pendant son apogée dans l’univers cinématographique Marvel. Ce chiffre est meilleur que la plupart que nous avons vu jusqu’à présent et ce sera un ajout digne de toute collection. La figurine S.H. Figuarts Iron Man Mk-85 « I am Iron Man » de Avengers: Fin de partie est au prix d’environ 82 $. Il devrait sortir en décembre 2020 et les précommandes sont déjà en ligne et peuvent être trouvées ici. Assurez-vous de vérifier certaines des autres figurines Endgame Figuarts pour recréer la bataille finale contre Thanos.

« De Avengers: Fin de partie vient l’Iron Man Mk-85, comme on le voit dans la scène finale dramatique du film. Comprend de nombreuses options, comme un gantelet et une partie d’effet d’atterrissage. Les pièces de Diorama vous permettant de recréer sa séparation à partir de Pepper et Peter. Et un blaster à griffes est inclus pour reproduire son apparence de la bataille finale épique. «

Description du produit

Corps principalExchangeable main gauche x 1 types, Échangeable main droite x 2 typesTête optionnelle (Iron Man) Avant-bras en option (souffle d’énergie) Claw blaster nanoweapon (L / R) StandMatériau du produit: ABS, PVC, moulé sous pressionTaille du produit: Hauteur: environ 6,3 poucesProfitez de cet article ? À propos de Tyler Roberts

Tyler Roberts

