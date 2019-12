Iron Patriot Hot Toys Figures obtient une nouvelle tête mise à jour [First Look]

Iron Patriot a le temps de briller Avengers: Fin de partie et il a même obtenu un nouveau costume. Hot Toys a déjà révélé le chiffre, mais il semble que nous ayons un premier aperçu de leur dernière mise à jour. Don Cheadle sera une tête entièrement sculptée pour la figure et wow est-il réaliste. L'équipe met beaucoup de temps et de détails dans ce chiffre et c'est vraiment payant. Désormais, les fans peuvent profiter d'une version non masquée d'Iron Patriot alors qu'il entre dans Endgame. Cette figurine aura fière allure sur n'importe quelle collection Iron Man, War Machine ou Iron Patriot.

Les précommandes pour ce chiffre sont toujours disponibles et vous pouvez les trouver ici. Iron Patriot est au prix de 469 $ et devrait sortir entre octobre et décembre 2020. Profitez des plans de paiement proposés par Sideshow Collectibles.

"Nous revenons, nous récupérons les pierres avant que Thanos les récupère, Thanos n'a pas les pierres! Problème résolu!"

Mise à jour de la sculpture démasquée de Don Cheadle

Félicitations à Marvel Studios! Avengers: Fin de partie a atterri sur la meilleure liste originale des Oscars et des effets visuels! Hot Toys est ravi de révéler les nouvelles sculptures de tête développées Iron Patriot / James Rhodes de la figurine de collection Iron Patriot à l'échelle 1/6 basée sur cette énorme production de MCU.

Fidèle à l'apparence d'écran de Don Cheadle, la tête sculptée démasquée affiche avec succès son expression faciale unique avec des détails incroyables de Avengers: Fin de partie. Il est maintenant prêt, paré à pleine vitesse!

Sideshow et Hot Toys présentent la figurine Iron Patriot à la sixième échelle d'Avengers: Endgame! Cette figurine de collection moulée sous pression très précise est spécialement conçue en fonction de l'apparition de Don Cheadle en tant que James Rhodes / Iron Patriot dans Avengers: Fin de partie. Cette figure comprend deux têtes interchangeables, y compris une sculpture de tête nouvellement développée avec une ressemblance remarquable ainsi qu'une tête casquée avec fonction d'éclairage LED. L'Iron Patriot comprend une armure peinte en bleu métallique et orange rougeâtre avec une conception d'armure rationalisée, un réacteur à arc éclairé à LED et des répulseurs, des armes articulées avec des canons montés à l'arrière et des lanceurs de missiles montés sur les épaules, et une figurine sur le thème Avengers: Endgame spécialement conçue base.



