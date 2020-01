Irresistible, un nouveau film de Jon Stewart, arrivera en mai – / Film

Jon Stewart est sur le point de donner une autre chance au cinéma. Le comédien, ancien animateur du Daily Show et défenseur des premiers intervenants du 9/11 Bill a fait ses débuts de réalisateur en 2014 avec Rosewater, un film qui n’a vraiment pas attiré beaucoup d’attention ou d’amour. Maintenant, il est de retour avec Irrésistible, une satire politique sur les stratèges politiques démocrates et républicains, jouée par Steve Carell et Rose Byrne, qui tentent tous les deux de gagner un Marine à leur retraite.

Irresistible doit sortir le 29 mai 2020, et est décrit comme «une comédie sur ce qui se passe quand une petite ville du Wisconsin devient l’attraction principale de notre cirque politique». Voici le synopsis:

Après que le meilleur stratège du démocrate, Gary (Steve Carell) a vu une vidéo d’un colonel de marine à la retraite (Chris Cooper) défendant les droits des travailleurs sans papiers de sa ville, Gary pense avoir trouvé la clé pour reconquérir le Heartland. Cependant, lorsque les républicains le contrent en envoyant sa brillante némésis Faith (Rose Byrne), ce qui a commencé comme une course locale devient rapidement un combat incontrôlable et hilarant pour l’âme de l’Amérique.

Jon Stewart a écrit et réalisé le film, qui présente également Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson, et Will Sasso. C’est un casting qui mérite attention – en particulier Natasha Lyonne; la mettre dans toutes les choses, dis-je.

J’aime Stewart, et je souhaite vraiment qu’il héberge toujours The Daily Show. Je pense aussi que ce matériel sonne plus dans sa ruelle que Rosewater, qui n’était pas du tout comique. Cela ne veut pas dire que Stewart ne peut plus essayer le théâtre – c’est juste que cette prémisse sonne plus en accord avec la comédie qu’il a rendue si populaire et influente, pendant son temps au Daily Show.

Cela marquera également un retour en quelque sorte dans le monde du divertissement pour Stewart. Après avoir quitté The Daily Show et dirigé Rosewater, Stewart est principalement resté à l’écart de l’entreprise et a gardé un profil bas en général, à l’exception de son plaidoyer pour les premiers intervenants du 11 septembre. L’année dernière, Stewart a fait la une des journaux après avoir prononcé un discours passionné au Congrès sur leur inaction à l’égard des intervenants du 11 septembre.

