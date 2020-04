Irrfan Khan, acteur dans ‘Slumdog Millionaire’ et ‘Life of Pi’, décède à 53 ans

Malheureusement, nous devons vous informer d’une triste nouvelle, car le monde du divertissement et du cinéma est en deuil depuis aujourd’hui, il a été confirmé la mort à l’âge de 53 ans de l’acteur indien Irrfan Khan, après avoir combattu pendant quelques années contre une forme étrange de cancer qui l’a tenu à l’écart des projecteurs.

Selon ., La nouvelle a été publiée par la société de relations publiques Hardly Anonymous Communications, qui le représentait: «Irrfan était une âme forte, quelqu’un qui a combattu jusqu’au bout et qui a toujours inspiré tous ceux qui venaient à lui. Entouré par l’amour, par sa famille pour qui il se souciait le plus, il est allé à la demeure du ciel, laissant un véritable héritage. Nous prions tous et espérons qu’il est en paix. »

Vous n’entendez peut-être pas le nom d’Irrfan Khan, mais nous sommes sûrs que vous l’avez déjà vu sur grand écran. Cet acteur est né le 30 novembre 1967 dans la ville de Jaipur, en Inde, fils de parents musulmans. En 1984, il a réussi à gagner une bourse pour étudier à la National School of Dramatic Art de New Delhi, depuis lors, il est devenu célèbre en participant à des bandes de films de Bollywood.

Avec des films comme La vie dans un… métro y L’homonyme Il a réussi à se faire un nom dans le divertissement de son pays. Mais au-delà d’être célèbre en Inde, Irran Khan était l’un des rares acteurs à avoir réussi à faire le saut dans le monde glamour d’Hollywood grâce à son rôle d’inspecteur de police dans le film Slumdog Millionaire, Protagonisée par Dev Patel et réalisé par Danny Boyle.

Plus tard, il retournerait travailler dans un autre film devenu presque culte, La vie de Pi de Ang Lee, jouant la version adulte de Pi et les faisant le considérer pour plus de rôles dans les grandes ligues de cinéma. De là, la carrière d’Irran Khan est montée comme de la mousse, car il est apparu dans toutes sortes de productions.

L’incroyable Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, Jurassic World aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ou Inferno avec Tom Hanks ne sont que quelques-unes des cassettes sur lesquelles il a travaillé. Sa dernière apparition sur grand écran remonte à 2018, à la sortie du film Puzzle, une adaptation d’une production argentine qui a joué aux côtés de l’actrice Kelly Macdonald.