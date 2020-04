Irrfan Khan, icône de Bollywood, mort à 53 ans – vedette de HBO «In Treatment»

HISTOIRES CONNEXES

L’icône de Bollywood Irrfan Khan, dont les rôles à la télévision comprenaient un rôle principal dans la saison 3 de In Treatment de HBO, est décédée mercredi dans un hôpital de Mumbai alors qu’elle était entourée d’une femme et de deux fils. Il avait 53 ans.

Le décès de Khan est survenu après une longue bataille contre une tumeur neuroendocrine, une forme rare de cancer avec laquelle il a été diagnostiqué en 2018.

“Il est triste que ce jour-là, nous devions annoncer sa mort”, a expliqué l’agence de presse de Khan dans un communiqué cité par .. “Irrfan était une âme forte, quelqu’un qui a combattu jusqu’à la fin et qui a toujours inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui.”

Les nombreux crédits de film de Khan comprenaient Slumdog Millionaire (dont le casting a remporté un prix SAG), Life of Pi, Jurassic World, Piku, The Namesake, The Lunchbox, Hindi Medium, Haasil et Life in a Metro. Aux International Indian Film Academy Awards (alias les Bollywood OScars), il a été nominé neuf fois et triple fois (y compris pour ses rôles dans Life in a Metro et Hindi Medium).

Sur Stateside TV, Khan est surtout connu pour son rôle dans la saison 3 sur In Traitement de HBO, où il a joué Sunil, un professeur de mathématiques du Bengale qui fait face à la mort de sa femme et à son déplacement aux États-Unis. Ses autres crédits télévisés incluent l’Inde Banegi Apni Baat, la série indienne hindoue Jai Hanuman et la mini-série japonaise Tokyo Trial.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a déclaré sur Twitter: «La disparition d’Irrfan Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre. On se souviendra de lui pour ses performances polyvalentes sur différents supports. » Le président de l’Inde, Rashtrapati Bhavan, a quant à lui tweeté qu’il était «attristé par la disparition prématurée du célèbre acteur Irrfan Khan. Un talent rare et un acteur brillant, ses rôles divers et ses performances remarquables resteront gravés dans nos mémoires. Une grande perte pour le monde du cinéma et des millions d’amateurs de cinéma. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs. »