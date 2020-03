Isa Pantoja et Kiko Rivera en vedette dans une réunion émotionnelle dans le programme d’Ana Rosa: “Tout a été effacé”

Isabel Pantoja doit être très heureuse après avoir vu que finalement ses deux enfants se sont réconciliés après si longtemps sans se parler. Kiko Rivera et Chabelita Pantoja ont joué dans la réunion la plus attendue du programme «The Ana Rosa Program», où les deux frères ont coïncidé après un long moment sur un poste de télévision et ont expliqué comment ils ont fait la paix.

Kiko Rivera et Chabelita Pantoja, dans «The Ana Rosa Program»

Les frères ont mis de côté les combats et les malentendus qui les avaient éloignés de leur frère pendant des mois pour rejoindre dans une période très difficile, la mort de la mère d’Irene Rosales: “Que ma sœur était avec nous lors du décès de ma belle-mère, pour moi c’était tellement important que tout soit effacé”, a déclaré l’ancien concurrent de «GH Duo», qui a profité des retrouvailles pour s’excuser auprès de sa sœur en public après s’être mal conduit avec elle dans le passé.

La petite fille du clan Pantoja a également voulu dire clairement qu’elle allait soutenir sa famille dans les événements les plus importants qui pourraient survenir à l’avenir, bien qu’il puisse y avoir des tiers qui ne “l’aiment pas”, comme ce sera le cas en la présentation de la nouvelle chanson de son frère, à laquelle Omar Montes est également invité. Kiko Rivera a annoncé qu’elle allait commencer à soutenir les projets de sa sœur plus et il a même imaginé un “hit” en collaboration avec sa mère, à qui ils ont envoyé un baiser après s’être salués avec un câlin émotionnel.

“L’erreur de ma vie a été le monde de la drogue”

Le fils d’Isabelle Pantoja est parfaitement à jour, puisqu’il est allé le 1er mars au programme «Viva la vida», dans lequel, en plus de dire les raisons pour lesquelles il s’était réconcilié avec sa sœur, il a également reconnu Ce fut la pire décision qu’il ait prise dans la vie: “L’erreur de ma vie a été d’entrer dans le monde de la drogue”, a avoué le chanteur, qui a déclaré qu’il avait plus que surpassé grâce au soutien de sa femme et de sa famille.

