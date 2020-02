Isabel Pantoja réapparaît sur Telecinco en tant qu’invitée de ‘See You Again’

Isabel Pantoja surpris tout le monde en annonçant sa participation à ‘Survivors 2019‘, quelque chose qu’il affrontait avec impatience. Malgré son esprit combatif, Après dix semaines de vie commune, il a dû quitter la réalité pour des raisons de santé. Même ainsi, sa participation était fondamentale, car il a joué dans certaines des commotions les plus importantes. Pas étonnant alors qu’il s’est avéré l’édition la plus réussie de l’histoire de «Survivors».

Le non-sens à la télévision est synonyme de succès, pratiquement un aimant d’audience, mais n’apparaît sous aucune excuse. Il a été signé en tant que jury avec Edurne, Carlos Jean et Jesús Vázquez dans le prochain programme de musique Telecinco, ‘Idol Kids“. La conférence de presse de présentation a été la dernière réapparition en tant que telle de Pantoja, puisque depuis la fin de ‘Survivors’ en juillet dernier n’était pas revenu à la télévision. D’un autre côté, il est entré par téléphone à l’occasion dans «Save me».

Mais il ne faudra pas attendre que le programme recommence à revoir le chanteur, puisque apparaîtra dans See you again pour donner une surprise à un adepte de son, selon Bluper. En outre, il s’asseoira avec Carlos Sobera pour mener à bien son premier entretien dans la chaîne de «Survivors» et une fois la page du programme qui a donné plus de joie à Mediaset l’année dernière. Par conséquent, la tonadillera jouera dans son retour à la télévision un moment avant de le faire avec “Idol Kids”.

L’inconfort avec Carlos Sobera s’est dissipé

«Survivors» a eu son propre débat intitulé «No man’s Land» présenté par Carlos Sobera. Une fois la réalité terminée, il a été dit que l’ex-participant était très en colère contre le présentateur pour certaines conversations qu’ils avaient eues pendant qu’elle était candidate. Avec leur présence dans ‘See you again’ ces rumeurs sont fermées de son refus de participer au programme afin de ne pas le rencontrer.

