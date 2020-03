Isabel Pantoja refuse de rendre les costumes qui lui ont été prêtés dans «Idol Kids», selon Pilar Eyre

Isabel Pantoja est connue pour être l’une des plus grandes chanteuses de notre pays. Au-delà de tous les problèmes juridiques liés au blanchiment d’argent qu’il a exécutés et dont il a déjà payé la peine, il est clair que c’est l’un des artistes les plus reconnus de notre scène musicale. Il vit aujourd’hui un moment pléthorique et c’est que pour le professionnel, il n’a cessé d’enchaîner des projets, à la fois musicaux et télévisuels. Et c’est qu’au-delà de sa participation à ‘Survivors 2019’ et du lancement de la chanson “Fall in love”, Pantoja est sur le point de faire ses débuts en tant que jury dans l’émission de talents Telecinco et Fremantle, ‘Idol Kids’.

Le tournage du concours pour enfants dans lequel Pantoja partage le travail de jury avec Edurne et Carlos Jean a commencé en octobre et s’est terminé en février aux Studios Picasso de Villaviciosa de Odón. Le talent n’a pas encore commencé à se diffuser sur Telecinco mais a déjà un premier scandale mettant en vedette précisément la tonadillera. Comme Pilar Eyre l’explique dans son blog du magazine Reading, l’artiste serait restée avec les mannequins qui l’ont prêtée dans le programme et aurait refusé de les rendre.

Isabel Pantoja dans ‘Idol Kids’

Lors des enregistrements de “ Idol Kids ”, le juré a toujours voulu avoir l’air parfait et confortable et c’est pourquoi la chef styliste de la chaîne, Mayte Méndez de Vigo, a sélectionné des costumes de haute qualité pour la tonadillera. Normalement les robes sont des “prêts” des entreprises en échange de promotion puis retourné ou gardé dans le vestiaire de la chaîne. Cependant, comme Eyre l’a expliqué, le sort de la garde-robe portée par Isabel Pantoja dans le spectacle de talents n’était pas le même que celui des autres vêtements, dans ce cas, ils se sont retrouvés dans sa valise.

Les sastras qui sont allés au vestiaire après avoir terminé l’enregistrement du concours pour récupérer les vêtements étaient complètement vides, en fait, la chanteuse aurait également pu emporter tous les accessoires qui accompagnaient le mannequin qu’elle portait ce jour-là. Comme si cela ne suffisait pas, l’ancienne survivante de ‘Survivors’ était très exigeante avec la qualité de sa garde-robe et le dernier jour d’enregistrement même en ayant le meilleur set préparé pour elle, elle a refusé de sortir pour enregistrer si on ne lui avait pas donné un set d’Escada. . Non seulement il a réussi à porter le modèle de la marque allemande à la fin du programme, il est également resté avec le costume qu’il avait initialement rejeté.

Il refuse de les rendre

Selon Eyre, la chaîne a demandé à plusieurs reprises à Isabel Pantoja de lui rendre les vêtements et les accessoires auxquels elle est restée, mais la mère de Kiko Rivera a catégoriquement refusé et elle dit qu’elle était assurée qu’elle pourrait rester avec Tous les costumes utilisés: “Je n’ai commis aucune irrégularité, c’est un cadeau”. Malgré cela, la journaliste explique sur son blog que la chaîne ignore qu’elle a effectué ce type de traitement et demande le retour des décors qu’elle a pris.

.