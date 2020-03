Isc Priscila Camacho, l’épouse du casse-cou, a l’air spectaculaire à 42 ans

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Priscilla Camacho, qui est devenu célèbre pour sa participation au groupe Priscilla et ses balles d’argent, maintenant loin du monde du divertissement, mais pas de la musique, car bien qu’il consacre sa vie à sa famille et chante aussi des chansons religieuses.

Mais il semble que l’artiste mexicaine ne passe pas des années et a toujours l’air spectaculaire, la preuve en sont les photos qu’elle partage sur son compte Instagram, où en plus de montrer l’excellente relation qu’elle entretient avec son mari Gustavo Angel, le casse-cou.

instagram.com/p/B5tj_Dvhgf3/

Et s’il y a quelque chose qui attire l’attention de Priscilla, c’est qu’à 42 ans, son apparence est très joviale et elle a même le luxe de poser dans une robe de nouvel an et, bien sûr, de montrer sa beauté avec toutes sortes de vidéos et de photos dans lesquelles Ça a l’air super.

