Isla Fisher dans «Guilty Party» – CBS All Access Dark Comedy Series

Isla Fisher (Wedding Crashers) a réservé son premier concert de série télévisée majeure, signant pour jouer dans la comédie sombre CBS All Access Guilty Party, qui a reçu une commande de série au streamer.

L’émission suit Beth Baker (Fisher), “une journaliste discréditée désespérée de sauver sa carrière en se raccrochant à l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à perpétuité pour mutilation et assassinat de son mari, crimes qu’elle prétend n’avoir pas commis”, par la ligne de connexion officielle. “En essayant de découvrir la vérité, Beth se retrouve au-dessus de sa tête alors qu’elle affronte les contrebandiers d’armes à feu du Colorado, la culture des clickbait, le marasme du mariage et son propre passé terni.”

Bien que Fisher n’ait jamais titré une série télévisée aux États-Unis, elle est revenue sur Arrested Development en tant que Rebel Alley et a eu des spots sur Curb Your Enthusiasm, Angie Tribeca et Bored to Death. Elle a également joué dans le feuilleton australien Home and Away.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Maura Tierney (The Affair) a rejoint le prochain drame de Showtime Rust, qui explore le rêve américain en lambeaux à travers les yeux du chef de police compliqué et compromis (Jeff Daniels de The Newsroom) dans une ville de Rust Belt dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. Tierney incarnera une femme qui essaie d’organiser un syndicat dans sa fabrique de vêtements tout en luttant avec son fils (Alex Neustaedter de Colony) accusé de meurtre.

* L’ancienne star du juge Faith, Faith Jenkins, présidera le tribunal du divorce, succédant au juge Lynn Toler à partir de juillet, rapporte notre site sœur Deadline.

* La nouvelle gagnante de l’Oscar Jojo Rabbit, Taika Waititi, développe pour Netflix deux séries animées inspirées de Roald Dahl – une basée sur le monde de Charlie et de la chocolaterie et une autre basée sur les personnages d’Oompa-Loompa, notre site partenaire Variety rapporte.

* Le candidat au Tony Award Hailey Kilgore (Once On This Island) a rejoint le spin-off Power Book III: Raising Kanan at Starz, par Deadline. Elle jouera Jukebox, un personnage incarné dans la série Power originale par Anika Noni-Rose.

