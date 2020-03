Isla Fisher dirigera CBS All Access Dark Comedy Coupable

Isla Fisher dirigera la comédie sombre de CBS All Access Guilty Party

Après s’être fait un nom sur grand écran au cours des 15 dernières années, Isla Fisher (The Beach Bum) revient dans le monde de la télévision pour la prochaine série de comédie noire CBS All Access Coupable, selon Variety.

CONNEXES: Rose McIver voit des fantômes à CBS

La série d’une demi-heure, créée par Rebecca Addelman, suivra Fisher dans le rôle de Beth Baker, une journaliste discréditée qui raconte l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à vie pour avoir mutilé et assassiné son mari, crimes qu’elle dit n’avoir pas commis , pour tenter de sauver sa carrière. En cherchant la vérité, Beth se retrouve aux prises avec les contrebandiers d’armes à feu du Colorado, la culture des appâts cliquables, la stagnation du mariage et son propre passé sombre.

“Coupable est un spectacle de genre qui aborde les problèmes contemporains – le système carcéral, la mort du journalisme imprimé et la culture omniprésente des armes à feu, pour n’en nommer que quelques-uns – mais qui a, à la base, des personnages féminins intelligents, drôles, ambitieux et profondément compliqués», A déclaré Addelman. “Ce fut une joie absolue d’écrire et de créer aux côtés de fabuleux studios, réseaux et partenaires de production, et j’espère que cela donnera au public une nouvelle vision du genre. “

L’actrice australienne de 44 ans, dont les derniers grands rôles à la télévision comprenaient le feuilleton À la maison et à l’extérieur dans son pays d’origine et une partie récurrente sur Développement arrêté, produira également la série aux côtés d’Addelman, Sam Hansen, Jimmy Miller et Funny or Die’s Joe Farrell, Jim Ziegler et Mike Farah. Trent O’Donnell est attaché à la fois à la production directe et à la production exécutive, tandis que Joe Hardesty devrait également être co-exécutif.

CONNEXES: Le pilote B de la SCB, Positive Lands, Thomas Middleditch à la tête

“Coupable est une course folle alimentée par le grain de Beth, le cœur passionné et le désespoir de se racheter», A déclaré Julie McNamara, vice-présidente exécutive et chef de la programmation de CBS All Access. “Nous savions que nous avions besoin d’un talent magnétique et polyvalent dans le rôle, et Isla incarne parfaitement le personnage entièrement original que Rebecca a créé. Nous sommes ravis d’ajouter Coupable à notre ardoise de comédie croissante qui comprend Pourquoi les femmes tuent, Aucune activité et la prochaine animation Star Trek: ponts inférieurs.“

(Crédit photo: Backgrid Images)