Isla Fisher jouera dans la comédie dramatique ‘Guilty Party’ de CBS All Access

CBS All Access a donné son feu vert à «Coupable», une comédie dramatique avec et produite par Isla Fisher. L’actrice de “Bachelorette Party” et “Confessions of a compulsive shopper” fera ses débuts à la télévision dans un rôle de premier plan avec cette série créée par Rebecca Addelman, écrivain de fiction comme «Nouvelle fille», ‘Amour’ et ‘Dead to Me’.

Île Fisher

«Guilty Party» se concentre sur Beth Baker (Fisher), une journaliste passionnée qui a été discréditée et qui lutte maintenant désespérément pour sauver sa carrière. Enquêtes sur l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à vie pour avoir mutilé et assassiné son mari, crimes qu’elle a dit qu’elle n’avait pas commis. Tout en essayant de découvrir la vérité, Beth est dépassée par le fait de devoir faire affaire avec certains marchands d’armes du Colorado, la culture des appâts cliquables, la stagnation de son mariage et son propre passé taché.

“‘Coupable’ est un voyage sauvage conduit par le cœur agité et passionné de Beth et le désespoir de se racheter“déclare Julie McNamara, vice-présidente exécutive et directrice de la programmation de CBS All Access.” Nous savions que nous avions besoin d’un talent magnétique et polyvalent pour ce rôle, et Isla incarne parfaitement le personnage créé par Rebecca. Nous sommes ravis d’ajouter «Guilty Party» à notre liste croissante de comédies, qui comprend «Pourquoi les femmes tuent», «Aucune activité» et la future première «Star Trek: ponts inférieurs». “

Une nouvelle perspective de genre

“‘Coupable’ est une série sur le genre qui aborde les problèmes contemporains: le système carcéral, la mort du journalisme imprimé et la culture dominante des armes, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais il a, par essence, des personnages féminins intelligents, drôles, ambitieux et profondément compliqués “, explique Addelman.” Ce fut une joie absolue d’écrire et de créer avec mes fabuleux partenaires du studio, de la chaîne et des producteurs, et J’espère offrir au public une nouvelle perspective sur le genre. “

Fiction rejoint une liste d’originaux CBS All Access qui comprend actuellement «Le bon combat», «Star Trek: Picard» et «Star Trek: découverte», «La zone crépusculaire», «Raconte-moi une histoire» e «Interrogatoire», ainsi que les comédies susmentionnées. La plate-forme a également une adaptation d’adaptation en attente “Le stand” de Stephen King, «L’homme qui est tombé sur Terre» et «La maison Harper».

.