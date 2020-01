Ismael, après avoir vu la nuit qu’Andrea et Oscar ont passé ensemble sur “L’île des tentations”: “Ça me rend malade”

* En préparation

Dans la nuit du mardi 28 janvier, Cuatro a publié de nouvelles images de «L’île des tentations», dans lesquelles les garçons vivaient un nouvel incendie. Un rendez-vous avec Monica Naranjo qui a eu lieu après Andrea Gasca et Óscar ont partagé un lit une nuit où ils ont apprécié plus que des baisers sous les couvertures, des images qu’Ismael Nicolás, le partenaire du participant, a eu l’occasion de voir avec ses coéquipiers et qu’il n’a rien bien pris.

Andrea et Oscar passent leur première nuit ensemble sur «L’île des tentations»

