Il semble qu’Andrea Gasca ne soit pas le seul participant à avoir trouvé une affinité avec quelqu’un sur «L’île des tentations». Après avoir vu les images de son baiser avec l’un des célibataires de la réalité, Ismael Nicolás, son petit ami, a déclaré qu’elle est très claire qu’elle “n’est pas la femme de sa vie”. Déterminé à aller plus loin, au programme du mardi 28 janvier Ismael a eu son premier baiser avec l’une des femmes célibataires de Villa Playa.

Ismael donne son premier baiser sur «L’île des tentations» avec Andrea

L’ancien participant de “ First Dates ” a laissé tous ses colocataires sans voix lors du choix de la fille avec qui donner son premier baiser dans l’un des défis qu’il a dû relever dans un match. Bien que le test devait donner un baiser à la personne avec qui il a eu plus de rendez-vous pendant la réalité, le jeune homme n’a pas voulu le donner à Andreína ou Mimi; la chance de la nuit était Andrea. La femme célibataire sans rien comprendre vient de dire à la caméra que “c’était un peu court”. Quelque chose qui a été rapidement résolu quand elle a choisi Ismaël cette fois dans son défi qui consistait à embrasser le garçon qu’elle aimait le plus à la Villa.

Comme il était logique, Mimi et Andreína Véliz ils se sont sentis très bouleversés et déçu de voir le baiser entre Ismael et Andrea, puisque les deux femmes célibataires avaient rendez-vous avec lui. Le jeune homme pour sa part ne s’est pas trop inquiété de la réaction des deux prétendants car maintenant il est très clair qu’Andrea est la fille qui le rend fou. Quelques minutes plus tard et déjà dans la salle, l’élue a expliqué à Ismael le sentiment que ses camarades de classe ont après avoir vu le baiser: “Tout le monde me dit que ce que tu fais c’est jouer. Je m’enthousiasme pour une mouche et je ne veux pas que ça m’arrive “, a avoué la jeune femme.” Je ne joue avec personne et encore moins en sachant que je peux nuire à une personne. Soyez calme, laissez-vous aller et ne pensez pas tellement“Clarifia Ismael en l’embrassant à nouveau.

Pendant ce temps à Villa Montaña …

Afin de continuer à progresser avec Oscar, Andrea a laissé libre cours à sa passion et il a passé la première nuit à côté de malagueño à l’intérieur de la Villa Montaña. “J’ai sommeil, mais tu viens ici et tu me prends mon sommeil,” murmura-t-elle en se couchant sur la poitrine. “Ça me rend super nerveux à tous points de vue, ça vient dans mon lit et on ne va pas parler évidemment“, la Catalane était sincère devant les caméras du programme. Il semble qu’Ishmael et elle se fatiguent l’une de l’autre et qu’il n’est pas si difficile pour l’un ou l’autre de tomber dans la tentation.

.