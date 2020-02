Ismael («L’île des tentations») engagera une action en justice avec Rafa Martín pour avoir insinué son «affaire» ensemble

Ismael Nicolás n’a pas fini de laisser un gâchis et est déjà dans un autre. Sa participation à «L’île des tentations» lui a valu une renommée inattendue ce qui lui a donné beaucoup de travail sur les décors Mediaset. C’est le bon visage d’être une figure connue; Cependant, il a aussi son mauvais côté et il y a beaucoup de rumeurs et de gens qui essaient de profiter de cette popularité. C’est ce qui lui est arrivé avec Rafa Martín, un entraîneur de fitness qui connaît YouTube.

Le partenaire du secteur est apparu le 3 février dans ‘Save Me’ expliquant qu’Ishmael avait toujours voulu être comme lui et a laissé tomber qu’il avait maintenu une relation, qui la définit comme “très intime”, “super proche” et “très attachant”. Bien sûr, il a souligné qu’à aucun moment il ne voulait “découvrir l’orientation sexuelle de quiconque”. Ismael a voulu se défendre de ces propos dans l’émission ‘Live the life’ du 23 février: “Je le trouve sale, rampant et malheureux de votre part”, critique le participant de “L’île des tentations” qui nie catégoriquement avoir eu quoi que ce soit avec Rafa Martín: “Nous nous sommes rencontrés lors d’un événement de fitness et au-delà, il n’y a rien eu.”

Rafa Martín et Ismael Nicolás

Ismael révèle que lorsque sa popularité a augmenté grâce à la réalité de la fidélité, le youtubeur lui a demandé de l’aide pour retrouver la renommée qu’il avait acquise à ses débuts sur la plateforme de streaming, il a refusé et Martin l’a bloqué. Après Il a contacté son ex-partenaire, Andrea, et “s’est lavé le cerveau”: “La mère d’Andrea et elle soutiennent sa version et c’est ce qui me dérange, que les gens qui me connaissent puissent vraiment en douter”, avoue l’ancien participant de ‘First Dates’.

Un bon disciple de Rafa Martín

Martín a été l’un des pionniers de l’introduction du fitness dans la plate-forme de streaming vidéo et bien qu’à l’époque il ait eu beaucoup d’engagement, il avait progressivement plus de concurrence dans le secteur et a été relégué à l’arrière-plan. Ismael fait également partie de ce groupe de youtubeurs qui partagent leurs compétences sportives avec les utilisateurs et a même admis avoir suivi l’entraîneur: “J’étais son fan, je l’ai reconnu mille fois.

En plus d’avoir vu à l’événement de remise en forme, Ismael, en tant que fan d’entraîneurs; Il a réalisé une vidéo le défendant de toutes les critiques qu’il a reçues de ses collègues du secteur car il avait paru “une personne proche et humble”. Une opinion qui a complètement changé après ce qui s’est passé et bien que les basques ne voulaient pas lui donner d’importance, il a finalement admis qu’il intenterait une action en justice contre l’entraîneur de fitness.

