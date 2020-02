Ison Allison Mack est accusé dans un nouveau procès contre NXIVM

Allison Mack

Le nouveau procès qui inclut l’ancienne star de Smallville exige une compensation financière des victimes.

L’ancienne star de Smallville, Allison Mack, fait partie des accusés dans le dernier procès contre le culte sexuel NXIVM.

L’actrice de 37 ans a été nommée défenderesse dans le procès civil, qui accuse l’entreprise d’être un stratagème de Ponzi, d’exploiter des membres féminins et d’expérimenter illégalement avec des humains.

Keith Raniere, qui a fondé NXIVM, a été inclus dans le procès, avec 11 autres membres.

Selon des documents juridiques, obtenus par Entertainment Tonight, les défendeurs »ont exercé un pouvoir sur les plaignants; ils ont pris leur argent et leur contrôle financier, physique et psychologique et, dans certains cas, ont empêché de quitter la communauté coercitive; et a systématiquement abusé physiquement et émotionnellement des plaignants. “

Répondant au procès, l’avocat de Raniere a déclaré dans un communiqué: «Le procès civil récemment déposé montre que plusieurs des plaignants qui se sont présentés comme témoins dans le procès pénal étaient moins que sincères lorsqu’ils ont déclaré sous serment qu’ils n’allaient pas poursuivre Raniere .

«De toute évidence, ces personnes étaient motivées par l’argent, une motivation que le jury aurait dû connaître. Ce sera l’une des nombreuses questions que nous allons soulever devant les tribunaux. »

Raniere, Mack et d’autres accusés devaient être condamnés pour leur participation au culte au début du mois. Cependant, le juge fédéral de Brooklyn, Nicholas Garaufis, a annulé la peine du 17 janvier et l’a reportée à une date ultérieure, qui n’a pas encore été déterminée, affirmant que le rapport recommandant une peine pour Raniere n’est pas encore prêt.

Mack a plaidé coupable à des accusations de complot et de crime organisé en lien avec sa participation à l’organisation NXIVM.

