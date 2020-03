Israel Pita, de ‘GH 1’, réapparaît en tant que gardien dans une clinique lançant un message sur le coronavirus

Il est impossible qu’un fan fidèle de ‘Big Brother’ ne connaisse pas Israel Pita. Il s’agissait d’un candidat à la première édition de la téléréalité à succès que Mercedes Milá dirigeait à l’époque. Le Galicien est devenu le protagoniste de l’une des plus belles parcelles de l’histoire de la réalité et c’est que dans la maison la plus connue sur le petit écran il a trouvé l’amour. Là, il est tombé amoureux de Silvia Casado, une jeune femme avec qui il a fini par élever une famille car ils avaient tous deux un fils ensemble. Quelque temps plus tard, ils ont rompu cette union mais aujourd’hui, les deux entretiennent de très bonnes relations.

Israel Pita

Pita est revenu à l’actualité maintenant et non, ce n’est pas pour son retour au petit écran. À cette occasion, Le garçon a de nouveau concentré les médias sur lui en raison d’un appel qu’il a lancé à la suite de la grave crise de santé qui traverse le pays en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19, qui dépasse déjà les 24 000 infectés dans notre pays. Le garçon travaille comme gardien dans une salle d’opération d’une clinique privée à Malaga et il voulait profiter de l’occasion pour demander aux citoyens de prendre leurs responsabilités et pour faire comprendre le moment compliqué que traverse son secteur.

“Nous manquons de matériel, oui … Mais ce qui nous manque le plus c’est votre générosité”, Pita a écrit à côté du tag # QuédateEnCasa dans un tweet dans lequel on le voit avec le chapeau et le masque. Avec ce message, le garçon a voulu se souvenir du problème matériel qu’il y a mais surtout la nécessité d’une baisse immédiate de la courbe pour éviter un effondrement prévisible du système de santé. Il est à noter que le message a été partagé par le compte officiel de «Big Brother», qui a été réactivé ces jours-ci pour proposer des initiatives à ses fans pour rendre la quarantaine plus supportable. “Israël, ancien concurrent de GH 1, est un gardien. Il nous demande, s’il vous plaît, de prendre au sérieux l’action la plus simple mais la plus nécessaire: #StayHome. N’oubliez pas que vous pouvez sauver de nombreuses vies. Et merci, Israël, d’avoir tout donné pour nous! Un câlin de la maison“Il a tweeté le profil officiel de ‘GH’ dans notre pays.

«Big Brother» de la maison

«GH at home» est le nom avec lequel Zeppelin a voulu donner une nouvelle vie à la marque «GH». Cette initiative vise à divertir tous ces fidèles adeptes du format qui sont aujourd’hui enfermés dans leurs maisons, remplissant cette quarantaine obligatoire en raison du coronavirus. Le producteur a expliqué qu’à partir de ce profil Twitter, un défi sera proposé chaque jour aux utilisateurs pour le faire à la maison. “Si les candidats “Big Brother” peuvent, vous aussi, “encourager à partir du compte à motiver les abonnés du programme à faire partie des défis. De cette façon, les fans du format pourront effectuer certains des tests les plus emblématiques jamais vus dans ‘GH’ … mais depuis leur canapé.

