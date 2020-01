Issa Rae et Kumail Nanjian résolvent un meurtre qu’ils n’ont pas commis dans “Les tourtereaux”

Bientôt au cinéma.



Issa Rae est toujours à la hauteur, que ce soit un film ou une émission de télévision prévu et depuis l’annonce hier que la saison quatre de sa série HBO Insecure arrivera en avril, aujourd’hui une autre bande-annonce d’un film avec son nom est arrivée. Issa et Kumail Nanjian jouent dans les Lovebirds et jouent un couple amoureux parfait dont la vie est bouleversée lors d’une balade en voiture.

Dans le clip ci-dessous, Jibran et Leilani sont vus en train de conduire dans la rue lorsqu’ils ont accidentellement heurté un cycliste. En quelques minutes, un homme qui se fait appeler flic prend le volant et finit par tuer l’homme, les laissant avec la voiture et la police en chemin. “Initialement, ils ont été écrits pour des blancs qui, sur le plan de l’intrigue, auraient été une histoire différente”, a déclaré Issa à propos du film. “Ce n’est pas une histoire de race mais nous voulions reconnaître notre race et le fait que nous soyons un couple interracial.”

“Les aspects que j’aime le plus sont les rares moments de douceur entre les deux pistes”, a déclaré Kumail à propos de ses moments préférés. “Ils passent tellement de temps à se chamailler que les indices de ce qu’ils étaient autrefois sont mes préférés.”

Le film sortira en salles le 3 avril.

