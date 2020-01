«It Must Be Heaven» d’Elia Suleiman inaugurera la dixième édition de FICUNAM

Le 5 mars 2020, la dixième édition du Festival international du film de l’UNAM (FICUNAM) débute avec toutes les activités qu’elle a préparées comme la rétrospective de la cinéaste belge Chantal Akerman. Et maintenant, les organisateurs de ce festival du film à Mexico ont dévoilé le film qui ouvrira ses 10 ans. C’est ça doit être le paradis (2019) d’Elia Suleiman, sa dernière production avec le même réalisateur en hommage à la Palestine, son pays de résidence.

It Must Be Heaven est une comédie qui nous présente un homme (Suleiman) qui quitte la Palestine Pour chercher une nouvelle vie. Cependant, Où qu’il aille, il semble que son pays et tous ses éléments le suivent, le persécutent et le traquent. Peu importe jusqu’où vous allez. De Paris à New York, la Palestine et sa culture semblent le poursuivre pour faire les mêmes erreurs qui font de ce film une comédie passive mais intense qui aborde la nostalgie de la culture et de l’identité.

En plus de la présentation de It Must Be Heaven en tant que film inaugural de FICUNAM 2020, Le festival consacrera une rétrospective du travail cinématographique d’Elia Suleiman, qui visitera Mexico pour présenter vos meilleurs films. Ce sont les cassettes qui seront présentées dans sa rétrospective:

Chronique d’une disparition (Israël – Palestine) 1996

Intervention divine (France – Maroc – Allemagne – Palestine) 2002

TJ’ai du temps qui reste (Royaume-Uni – France – Italie – Belgique – États-Unis – Palestine) 2008

Ça doit être le paradis (France – Allemagne – Canada – Turquie – Qatar – Palestine) 2019

Comme nous l’avons mentionné, l’autre des activités les plus importantes de FICUNAM pour sa dixième édition, est la rétrospective qui sera faite à Chantal Akerman, réalisatrice belge qui a plus de 40 titres dans son histoire qui ont été célébrés internationalement par sa façon de jouer entre le quotidien (la réalité et sa représentation) et les illusions. Les films Akerman qui seront présentés au Festival international du film de l’UNAM sont les suivants:

Saute ma ville (Belgique, 1968, 13 min)

Hôtel Monterey (Belgique, 1972, 63 min)

La chambre (Belgique, 1972, 11 min)

Le 15/8 (Belgique, 1973, 42 min)

Je, toi, il, elle (France-Belgique, 1974, 90 min)

Jeanne Dielman, 23 ans, quai du Commerce 1080 Bruxelles (Belgique-France, 1975, 200 min)

News From Home (Belgique-France, 1976, 85 min)

Les rendez-vous d’Anna (Belgique-France-République fédérale d’Allemagne, 1978, 128 min)

Toute une nuit (Belgique-France, 1982, 90 min)

Un jour Pina a demané… (Belgique, 1983, 57 min)

Golden Eighties (France-Belgique-Suisse, 1986, 97 min)

Letters Home (Belgique, 1986, 104 min)

Histoires d’Amérique (Cuisine, famille et philosophie) (Belgique-France, 1988, 92 min)

D’Est (Belgique-France-Portugal, 1993, 110 min)

Cinéma de notre temps: Chantal Akerman pour Chantal Akerman (France, 1996, 64 min)

La captive (Belgique-France, 1999, 117 min)

Sud (Belgique-France, 1999, 70 min)

De l’autre côté (Belgique, 2001, 102 min)

La folie Almayer (Belgique-France, 2010, 127 min)

No Home Movie (Belgique-France, 2014, 115 min)

Là-bas (Belgique-France, 2006, 78 min)

In Memoriam (Jean-Claude Rousseau, France, 2019, 23 min)

Je n’appartiens à rien: Le cinéma de Chantal Akerman (Marianne Lambert, Belgique, 2015, 67 min)

LÀ l’image officielle de la dixième édition du FICUNAM 2020, il a été fourni par Zatu Straftäter, artiste mexicain qui a pris comme référence le travail d’Akerman pour effectuer son travail visuel. Le Festival international du film de l’UNAM se tiendra du 5 au 15 mars 2020. Pour plus d’informations, accédez au lien suivant.