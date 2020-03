Ita Rita Wilson fait preuve de créativité tout en étant mise en quarantaine pour le coronavirus

Rita Wilson, Tom Hanks

L’épouse et l’acteur de Tom Hanks sont isolés dans un hôpital de Gold Coast en Australie, testant COVID-19 positif.

Rita Wilson devient créative alors qu’elle est isolée dans un hôpital de la Gold Coast, après qu’elle et son mari Tom Hanks aient été testés positifs pour le coronavirus cette semaine.

Dans ses histoires Instagram, la chanteuse et actrice a partagé une photo d’un ensemble d’aquarelles, d’un carnet de croquis et d’un bloc-notes. «Il m’a apporté mes aquarelles et mon livre de chansons. Essayer d’être créatif lorsque vous couronnez », a-t-elle écrit.

Dans un post ultérieur, Wilson a demandé l’aide de ses fans pour créer une liste de lecture de chansons.

«Je veux créer une liste de lecture @Spotify pour les personnes mises en quarantaine. Peut-être quelque chose à voir avec l’isolement? ” elle a écrit.

Pouvez-vous soumettre des idées de chansons que je peux ajouter? Aussi, comment devrions-nous l’appeler? Chorales de quarantaine? C’est ce que l’on fait en quarantaine. Vous pensez à des choses comme ça. “

Décidant du nom «Quarantunes» pour la playlist, Wilson a compilé les suggestions de ses followers.

“Que signifie musicalement la quarantaine pour toi?” elle a demandé.

La liste de lecture contient jusqu’à présent 28 pistes, avec toutes les chansons sur le thème des virus. Ils comprennent “I Want To Break Free” de Queen, “I’s So Tired” des Beatles et “Survivor” de Destiny Child et, bien sûr, des chansons de Wilson elle-même.

Wilson et Hanks sont isolés depuis jeudi, lorsqu’ils ont annoncé qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus après avoir éprouvé des symptômes tels que fatigue, frissons et fièvre légère.

Le couple est en Australie pour travailler, Hanks se préparant à tourner un biopic Elvis Presley et Wilson faisant la promotion de leur dernier album.