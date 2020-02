Itatí Cantoral se vante de corps en maillot de bain après 2 grossesses | Instagram

L’actrice et chanteuse, Itatí Cantoral a partagé dans son récit de Instagram une photographie qui fait l’envie de toute femme, car elle montre sa silhouette en Maillot de bain après avoir eu 2 grossesses.

Itatí a trois enfants, leurs jumeaux Roberto Miguel et José Eduardo Santamarina Cantoral fils de son ex-mari Eduardo Santamarina et María Itatí Cruz Cantoral fille de son mari actuel Carlos Alberto Cruz.

Sur la photo mentionnée, Cantoral apparaît portant sa silhouette sans aucun filtre, où vous pouvez voir les ravages clairs subis par une mère après la grossesse.

Bien qu’après avoir eu un enfant, une femme ne retrouve pas son ancien corps à 100% est l’une des sensations plus joli dans la vie d’une femme, la avoir un fils Parfois, l’exploit est donc répété une fois ou plus.

Dans le cas de Itatí qui avait des jumeaux à sa première naissance était quelque chose de plus difficile et compliqué par le simple fait d’avoir deux coeurs En plus de sa croissance dans son ventre, regardez ici l’image d’Itatí.

“Je vous applaudis tellement pour surmonter les peurs de la vanité mija !!! Bravo”, “Une vraie femme n’a pas peur de montrer ce qui est naturel, comme c’est beau !!!!!”, certains des commentaires reçus par Itatí dans la publication.

Bien qu’elle soit une excellente actrice Itatí, on se souvient d’elle principalement pour deux numéros, l’un en fait l’un de ses nombreux personnages, “Soraya Monténégro” et son interprétation de “Le guadalupana” qui a chanté à la Vierge Marie.

Et bien que le méchant du mélodrame de la station de télévision de San Angel, “María la del barrio” Là où les utilisateurs ne se sont pas trompés dans la lettre, les utilisateurs des réseaux n’ont pas négligé leur interprétation de 2016, pouvant être la cible de taquineries sur les réseaux sociaux, et se souviennent depuis lors de cette date.

