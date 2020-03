Itziar Ituño («La Casa de Papel»), parmi les acteurs infectés par un coronavirus dans la série basque «Alardea»

Alarme sanitaire dans le tournage d’une des nouvelles fictions qu’Euskal Telebista prépare pour la première chaîne de la chaîne publique basque. Comme l’Union des acteurs et actrices basques (Euskal Aktoreen Batasuna) l’a officiellement dénoncé, Le tournage de ‘Alardea’ n’a pas été arrêté malgré l’alerte sur l’état de santé décrétée par Lehendakari Urkullu le 13 mars. L’enregistrement de ce nouveau pari sur la fiction basque a duré jusqu’au dimanche 15 mars, une décision qui selon EAB était complètement incompréhensible, considérant également que trois personnes de l’équipe présentaient des symptômes de coronavirus, ce qui a sans aucun doute mis vérifier la stabilité de toute l’équipe.

Itziar Ituño et Carmen Climent

De l’EAB, il est expliqué que “le manque d’informations a créé un état de préoccupation et de peur qui aurait pu être évité en suspendant l’enregistrement” et il est ajouté que tout au long du week-end “l’équipe a été maintenue dans un état de nervosité et de stress totalement inutile (…) en plus de mettre en danger la santé des membres et de leur environnement”, comme indiqué d’El Correo. EAB explique qu’en raison de cette situation, il y a dix personnes dans l’équipe qui sont malades, dont une a déjà été testée positive pour le coronavirus. Ce dernier, selon EAB, n’a pas été informé aux autres membres de l’équipe afin qu’ils prennent les mesures de précaution correspondantes.

Itziar Ituño lance un message de responsabilité

Aussi, Dans cette fiction, nous trouvons des visages aussi connus que Carmen Climent ou Itziar Ituño, et c’est précisément cela qu’elle a voulu dire sur ses réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.. Le protagoniste de ‘La Casa de Papel’ a expliqué qu’après avoir eu les symptômes d’être porteur de COVID-19, ce mercredi 18 mars, les résultats de son test sont arrivés et elle a été informée qu’elle était infectée. L’interprète a voulu profiter de sa pertinence sociale pour envoyer un message de responsabilité à tous ses followers. “Dans mon cas, c’est quelque chose de léger, je vais bien mais c’est quelque chose de très contagieux et très dangereux pour les plus faibles. Soyez conscient de cela et ne le prenez pas à la légère (…) il y a de nombreuses vies en jeu (…) restez à la maison et protégez les autres. C’est une période de solitude mais beaucoup de générosité “, a écrit la célèbre actrice dans un post Instagram.

La réponse de Mediapro Studio

Parallèlement, The Mediapro Studio a voulu répondre aux accusations de l’EAB. Dans une déclaration publiée aux médias, soulignant que les plans d’urgence prévus ont été appliqués. “Toutes ses sociétés de production (dont K2000) ils ont un plan d’urgence pour l’expansion de COVID 19 qui a été appliqué à toutes les productions. Dans le cas d’Alardea, le protocole a été appliqué à la fois en phase de pré-production et pendant le tournage. Le protocole comprend des mesures préventives telles que l’utilisation de gels, masques et gants, en particulier dans les zones considérées comme les plus vulnérables, ainsi que les restrictions d’accès aux zones de tournage”

L’usine explique en outre que “Après avoir détecté le premier cas de COVID 19 en Espagne, le groupe Mediapro a lancé un système de détection et la surveillance en appliquant les règles de quarantaine établies. Vendredi 13 mars, jour où le Lehendakari décrète l’état d’urgence sanitaire au Pays basque, est le dernier jour de tournage pour “Alardea” et plus aucun appel à l’équipe ou ordre de tournage n’est émis en attendant la décision du suspendre temporairement le tournage (…) et suivre les instructions des autorités sanitaires et gouvernementales, le dimanche 15, les intéressés sont informés le tournage de “Alardea” est temporairement suspendu.

