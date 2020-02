Ivana Icardi, ancien Gianmarco Onestini, quatrième candidat confirmé des «Survivors»

Peu à peu, nous connaissons l’identité des visages familiers qui intégreront le casting de ‘Survivors 2020’. La première de la nouvelle édition de la téléréalité produite par BulldogTV pour Mediaset est imminente et, par conséquent, la chaîne et le producteur lancent déjà les prénoms des aventuriers qui ont décidé de rejoindre le projet. Les responsables de l’annonce de l’identité du quatrième candidat qui se rendra au Honduras en février Ils ont été l’équipe de ‘Butterfly Hunter’, qui a dit ce vendredi au revoir à jamais au grill Divinity.

Ivana Icardi

Nuria Marín et Nando Escribano ont annoncé que la quatrième candidate confirmée de l’espace est Ivana Icardi. La fille est devenue célèbre dans notre pays pour une idylle d’amour qu’il a entretenue avec Gianmarco Onestini dans «Grande Fratello» dans le pays d’origine du garçon. Le concurrent actuel de “ Le temps de la remise ” dans Telecinco a partagé une maison avec la fille et entre eux une amitié très spéciale s’est formée qui a déplacé la majorité et qui a fini par devenir l’un des intrigues les plus commentées de l’édition en Italie. Et est-ce à ce moment-là La jeune fille était actuellement en couple avec le footballeur argentin Luifa Galesio, une union sentimentale qui a éclaté quand il a découvert que ce qui unissait Gianmarco et sa petite amie allait aller plus loin.

Ce fut son débarquement en Espagne

Caresses, frottements et beaucoup de chimie étaient présents dans cette curieuse relation qui en a rappelé beaucoup en plus de celle qu’Onestini avait avec Adara Molinero dans ‘GH VIP 7’. L’Italien répétait-il la même stratégie en Espagne? C’est précisément ce que l’accusé italien, qui n’a pas hésité à débarquer dans notre pays pour être présent dans des formats espagnols tels que “ Save me ” ou “ Viva la vida ”, critiquant l’attitude de Gianmarco, avec laquelle il n’a finalement rien eu. En outre, n’a pas hésité à avertir publiquement Molinero qu’il suivait la même stratégie qu’avec elle en Italie et la chose pourrait tout aussi mal se terminer. La fille a également avoué que “je n’ai pas laissé mon petit ami à Gianmarco mais cela m’a aidé à réaliser que je ne voulais pas continuer”. quelque chose de similaire à ce qui s’est finalement passé avec Miller dans notre pays.

Allez-vous rencontrer Hugo Sierra?

Maintenant, la sœur de Mauro Icardi (joueur connu du PSG), s’installe dans un espace dans notre pays et lui donne la volonté de démasquer définitivement Gianmarco. En outre, au Honduras, une situation très curieuse pourrait se produire: Hugo Sierra (ex-partenaire d’Adara Molinero) et Helena Rodríguez, la mère du vainqueur de «GH VIP 7» pourrait devenir candidate à l’espace, de sorte que la soi-disant «Adara italienne» avec l’ex-petit ami et sa mère pourraient être produites dans «Survivors 2020» . Est-ce que tout le monde s’opposera à Gianmarco face à une situation commune ou y aura-t-il un conflit sur l’italien?

