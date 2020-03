Ivana Icardi et Hugo Sierra en vedette dans le premier “edredoning” de “Survivors 2020”

‘Big Brother’ est le grand inventeur du concept de “edredoning”, qui se produit lorsque deux candidats ont des relations sexuelles sous cet élément, mais ce mot a déménagé au Honduras après que deux concurrents de «Survivors» l’aient pratiqué sur les plages des Cayos Cochinos.

Hugo et Ivana entretiennent des relations dans «Survivors 2020»

Ils ont été Ivana Icardi et Hugo Sierra tombés enfin dans la tentation et ont eu des relations enveloppées dans une couverture sur la plage. Le moment a commencé quand la jeune fille mettait un chapelet, auquel il a répondu par “je vais le casser ce soir”. À cela, elle a répondu par un “bon, bon. Commençons calmes”.

D’étranges mouvements sous la couverture

En partageant le groupe maintenant, les deux candidats ont demandé au reste de leurs camarades de classe dès leur arrivée du gala de les laisser dormir ensemble, bien qu’ils soient proches du groupe, et ce fut quelques instants plus tard que les approches commencèrent, suivies de caresses et de baisers.

Après cela, les spectateurs ont pu voir d’étranges mouvements sous le tissu qui les recouvrait de la caméra qui laissait peu de place à l’imagination, et enfin, le couple a laissé la couverture qui les couvrait du froid hondurien et l’Uruguayen a affirmé que “je te donne plus fort. C’est très bien”.

.