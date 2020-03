Ivana serait entré dans «Survivors 2020» avec son petit ami, selon José Antonio Avilés

Il est très fréquent d’entendre les anciens candidats de «Survivors» que dans les clés honduriennes dans lesquelles le programme se déroule, il est difficile de se sentir attiré par quelqu’un et il semble que le manque de nourriture et la fatigue provoquent ce manque d’appétit sexuel pour la plupart. Mais précisément, cela n’est pas arrivé à Hugo Sierra et Ivana Icardi et c’est que deux jours seulement après la dernière édition de la téléréalité de Mediaset Espagne, les deux ont commencé une histoire d’amour qui se poursuit encore aujourd’hui. Les baisers, les câlins, les caresses et les compliments sont constants depuis que les deux se sont rencontrés, un syndicat que beaucoup appellent assemblée et vengeance.

Ivana Icardi dans ‘Survivors’

Parce que? Il faut se rappeler que Hugo Sierra, en plus du vainqueur de «GH Revolution» est également un ex-partenaire d’Adara Molinero tandis qu’Ivana Icardi a eu une histoire d’amour avec Gianmarco Onestini (le petit ami actuel d’Adara) dans “Grande Fratello”. Les deux ont-ils décidé de rejoindre et d’avoir une relation pour se venger de leurs ex respectifs? Est-ce un montage pour créer morbide, rester sur l’île et devenir les protagonistes de l’édition? Il est clair que toutes les options sont ouvertes, mais ce que nous pouvions difficilement imaginer, c’est qu’elle aurait pu tromper le public depuis aurait pu entrer dans la téléréalité avec son petit ami, ou du moins avec un ami avec qui vous avez des relations sexuelles.

C’est ce que José Antonio Avilés a dit à Ana María Aldón. Le collaborateur de «Viva la vida» a expliqué que dans la pré-survie qui se produit dans un hôtel quelques jours avant le début officiel de la réalité, Ivana a expliqué à ses collègues que elle a participé au concours avec un petit ami et que quelques jours avant de se rendre au Honduras, il en avait “jeté un” (en référence à une relation sexuelle avec cet homme). Aldón a eu du mal à croire l’histoire, alors Aviles a choisi de demander à Elena Rodríguez de confirmer l’histoire, car elle était présente au moment où Icardi a tout raconté.

Aviles raconte Hugo Sierra

La mère d’Adara a expliqué qu’en effet la fille a avoué avoir eu des relations sexuelles peu de temps avant «Survivors 2020», mais Je ne me souvenais pas avoir parlé exactement d’un petit ami. “Peut-être que c’est juste un ami … le sexe est une chose et en aimer une autre”, a déclaré Rodriguez, quelque chose qu’Avilés a nié, indiquant clairement qu’il avait entendu le mot “petit ami”. C’est pourquoi, quelques heures plus tard, il a décidé d’informer Hugo Sierra de ce qu’il savait, car il se croit “pris”. Le vainqueur de «GH» l’a remercié pour cette information inattendue, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il se souciait peu de lui, car lorsqu’il commence une relation avec quelqu’un «ce qui s’est passé la veille n’a pas d’importance pour moi». Malgré cela, demanderez-vous des explications à Ivana?

