Ivonne Reyes parle de l’état d’Alejandro Reyes («survivants»), pris au piège au Honduras par le coronavirus

L’expansion rapide du coronavirus COVID-19 a provoqué une véritable alerte sanitaire à travers la planète. Il existe des milliers de cas dans le monde et, pour cette raison, tous les gouvernements mettent en œuvre des mesures pour tenter de mettre fin à cette contagion rapide. C’est le cas du Honduras, où a lieu l’émission de téléréalité «Survivors». Dans ce pays, un état d’alerte a été déclaré, les frontières ont été fermées et les déplacements dans la rue des citoyens ont été limités. Cela cause des problèmes à l’équipe du format BulldogTV et c’est que les candidats expulsés du concours n’ont toujours aucun moyen de retourner dans notre pays puisque tous les vols commerciaux entre le Honduras et l’Espagne sont suspendus.

Cela a causé Alejandro Reyes, deuxième expulsé de l’édition, n’a pas encore pu rentrer dans notre pays, quelque chose qui se produira probablement avec Vicky Larraz, la troisième choisie par le public pour quitter l’espace. Bien que Jorge Javier Vázquez ait expliqué dans le dernier gala diffusé par Telecinco qu’il était en parfait état, il ne voulait pas donner trop de détails sur son sort, ce que Ivonne Reyes voulait clarifier. Afin de faire taire toutes les rumeurs concernant son fils, la présentatrice de télévision a fait une série de messages sur son Instagram officiel dans lequel il a clairement fait savoir qu’il était au Honduras, mais il attend parfaitement de pouvoir rentrer en Espagne.

D’une part, il a mis à jour le profil Twitter officiel du garçon avec le message suivant: “En raison de la situation actuelle et de la fermeture des frontières en raison de l’état d’urgence, Álex a dû rester au Honduras. Il nous a dit qu’il se porte bien et est très reconnaissant pour tout le soutien. Nous vous tenons informés! “Dans le même temps, Reyes n’a pas hésité à publier une vidéo dans laquelle nous la voyons avoir un appel vidéo avec son fils, une rencontre virtuelle qui, comme elle l’a elle-même dit, a eu lieu grâce à Bulldog TV, producteur de la l’espace. “Bonjour les gens! Ce qui est promis, c’est la dette. Très heureux, j’ai pu me connecter avec mon fils, merci au producteur. Que Dieu vous bénisse ma vie, je vous aime “, a-t-il écrit, accompagné d’un autre message répondant à ses amis et disciples:” Les gens! Alex va bien, merci beaucoup d’avoir demandé. Bien soigné”.

Qu’arrivera-t-il aux «survivants»?

Pendant que cela se produit, nous nous demandons tous ce qui se passera avec l’émission de téléréalité produite par Bulldog TV pour Mediaset. Eh bien, le producteur et la chaîne ont contacté les autorités compétentes pour étudier comment rapatrier une partie de l’équipe en Espagne, ainsi que les candidats expulsés Alejandro Reyes et Vicky Larraz, qui restent au Honduras, le cas échéant. C’est-à-dire, Les responsables du format veulent avoir un moyen sûr de revenir, bien que pour l’instant il n’y ait pas d’heure prévue pour ce déplacement. De cette manière, pour l’instant «Survivors» poursuit son cours habituel et ses dirigeants prendront les mesures appropriées en fonction de l’évolution de la situation en Espagne, mais aussi au Honduras.

