Izal lance La buena sombra, hymne à l’optimisme

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. 6

Madrid Après plus de deux ans sans publication de matériel, Izal sort La buena sombra, un single qui marque sa première sortie depuis Autoterapia (Hook Ediciones Musicales, 2018).

La chanson transmet le message simple que toute expérience négative apporte quelque chose de positif. Les paroles et la mélodie sont un hymne à l’optimisme et à voir le bon côté des choses, quelque chose de si nécessaire en ces temps difficiles.

Le processus d’enregistrement était compliqué, mais passionnant, et il a été fait à partir des domiciles de chaque composante du groupe dans cette quarantaine, avec les moyens que chacun avait à la maison.

Sur la base d’une composition enregistrée par Mikel, les cinq membres d’Izal se mettent au travail: échangent des idées par téléphone et par e-mail jusqu’à ce qu’ils atteignent la version finale.

Plus tard, ils ont enregistré chaque instrument et voix séparément et les ont envoyés à Santos, qui a fait le mixage sonore de sa maison, avec des outils qu’il a sauvés de son studio avant de commencer le confinement. Un travail complexe auquel Fluren a également apporté son grain de sable depuis sa maison.

De même, depuis son home studio, Angela Notario (AfterliVe Films), réalisatrice des dernières vidéos du groupe, a assemblé les images de l’enregistrement de chaque instrument et composé un nouveau clip.

En tant que colophon, l’artiste Rebeca Khamlichi a élaboré une série de belles animations colorées qui ont été la cerise sur le gâteau cuisiné à la maison par une équipe de personnes plus unies que jamais malgré la distance.

La bonne ombre a été publiée hier, date à laquelle Izal aurait dû organiser la première de ses deux nuits au WiZink Center de Madrid en fin de tournée. Ces concerts, ainsi que ceux de Bilbao, Murcie et Valence, faisaient partie de la tournée The End of the Tour et ont été reportés par la pandémie.

