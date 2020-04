J Balvin a pris la virginité de l’actrice de La casa de papel | Instagram

Le chanteur J Balvin s’est vanté d’avoir emmené l’une des actrices de “The Paper House” alors qu’elles étaient en entrevue.

Úrsula Corberó, qui joue à Tokyo dans la célèbre série La casa de papel, a réalisé une interview sur Instagram en direct avec le chanteur colombien J Balvin.

Les deux ont eu un dialogue très intéressant, dans lequel ils ont parlé un peu de la situation actuelle dans le monde.

Cela peut vous intéresser: la maison du papier revient au milieu de l’enfermement dû au coronavirus

Corberó vit actuellement à Madrid Cependant, son lieu d’origine est actuellement en Argentine car son petit ami est originaire du pays susmentionné et en raison du coronavirus, il lui a été impossible de retourner dans sa mère patrie.

L’actrice a commenté l’interprète de “Avec hauteur” que c’était la première fois que j’utilisais le Instagram en direct, donc les deux ont plaisanté en disant que le chanteur a emporté la “virginité” à cet égard.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Pendant l’entretien, ils avaient Balvin et Úrsula Le rire ne manquait pas pour les blagues qu’ils faisaient depuis le début de la conversation, certaines des blagues qu’ils faisaient étaient quelque peu espiègles.

La chanteuse était également très intéressée par ce que l’actrice fait pour passer cette pandémie en quarantaine, elle a dit qu’elle était beaucoup cuisiner, qui dispose d’un atelier où il fabrique des figurines en argile et des peintures. Il fixe également le jardin et peu d’exercice.

Les deux ont fini par être des admirateurs de l’autre et ce qui a été l’une des surprises que les deux ont prises, que J Balvin pouvait faire de la musique pour que les gens dansent et apprécient, mais qu’en soi il n’était pas une personne de fête et au contraire Ursula les fêtes ont donné beaucoup.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Úrsula a également demandé au chanteur ce qu’il faisait en quarantaine. Balvin a déclaré qu’il se levait à 6h00 du matin, prenait une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, puis faisait du jogging pendant une heure.

En plus d’être assez divertissant, le discours était très divertissant et productif car les deux en savaient un peu plus sur l’autre.

Lire aussi: La Jazziste Ellis Marsalis Jr perd la vie à cause de la situation actuelle dans le monde

.