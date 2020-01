J. Cole dit qu’il en avait assez de se casser après lui-même après “2014 Forest Hills Drive”

J. Cole parle du processus créatif.



Les fans de J. Cole l’ont toujours apprécié pour son authenticité à dire sa propre vérité. En tant que rappeur, il a donné aux fans un aperçu de ses propres épreuves et tribulations dans sa vie en racontant cela à la personne moyenne. Cependant, il semble qu’il y ait eu un moment dans sa vie où il en avait marre de parler de lui.

Leon Bennett / .

Cole a récemment rejoint Marshawn Lynch et Ryan Coogler à Harlem pour le MLK Now Panel. Au cours de la conversation, qui a abordé des sujets très profonds, Cole a expliqué un moment de sa carrière où il était simplement fatigué de parler de sa propre vie dans le rap. “Le temps, c’était après l’album de Forest Hill Drive, à un moment de ma vie où j’étais juste fatigué d’aimer, rapper sur moi-même”, a-t-il expliqué. “Une grande partie de mon art consistait à raconter des histoires de mon propre point de vue. Je vous donnerais toujours des branches du point de vue de quelqu’un d’autre mais tellement c’était comme mon voyage personnel, ma croissance personnelle, mes défauts personnels, ceci, cela et le troisième. Et c’était une période où j’étais comme ça qui ne m’intéressait pas. “

Après être revenu de New York en Caroline du Nord, il a expliqué qu’il avait «une toute autre perspective du paysage».

“Cette tournée était un produit de cet album qui était un produit de ce livre et juste un désir d’aimer,” ok, laissez-moi utiliser cette plateforme pour raconter ces histoires “,” a-t-il dit. Regardez le clip ci-dessous.

