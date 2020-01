J.J. Abrams a eu la meilleure réaction au retour de Wicket dans Star Wars: The Rise Of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker a vu le retour tant attendu et tant attendu d’un personnage très aimé et longtemps manqué. Non, pas celui-là. Vous avez déjà été bien informé du retour de l’empereur Palpatine. Je sais, parce que j’ai écrit une trentaine de pièces dessus. Non, pas Lando non plus. Perplexe? Je te le dirai. Aujourd’hui, nous discutons du retour d’un personnage très aimé et longtemps oublié qui n’est ni l’empereur Palpatine ni Lando Calrissian. Son nom est Wicket.

Wicket est le plus célèbre Ewok à avoir émergé de l’univers Star Wars. Le favori des fans, joué par Warwick Davis, est apparu pour la dernière fois dans Return of the Jedi en 1983. Autrement dit, jusqu’à son bref camée à la fin de Skywalker.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, l’acteur a évoqué le réalisateur J.J. Le moment de pur fanboyisme d’Abrams quand il a vu Warwick entrer dans le costume emblématique, en disant:

Oh mon Dieu. Il était comme un petit enfant! Je ne pouvais pas voir grand-chose, car il est difficile de voir un costume d’Ewok parce que les yeux sont embués. Mais il était tellement, tellement excité. Et c’était son idée de le faire, et il en a savouré chaque instant. Et sa gratitude envers moi de l’avoir fait. Je me disais: “Tu n’as pas à être reconnaissant. J’adore ça. Merci de me le demander. “Et, oui. C’était absolument, absolument génial.

Voilà. Contrairement à la croyance populaire, J.J. Abrams se soucie de Star Wars. Il est notable à quel point il était bourdonné à propos d’un si petit rôle pour le retour d’un personnage (relativement) mineur. C’est juste dommage que plus de ce buzz ne se soit pas traduit dans le film fini. Pourtant, je suis sûr que beaucoup d’Ewokphile ont partagé son enthousiasme lorsque Wicket a fait son entrée dans l’épisode IX, bien que j’avoue que c’était si bref que je l’ai raté. Je me laisse facilement distraire.

S’il y avait d’autres personnages que vous vouliez voir réunis à l’écran qui ne l’étaient pas, ou tout autre personnage qui est revenu que je n’ai pas mentionné ici, vous êtes invités à faire connaître vos pensées ci-dessous. Comme si nous n’avions pas déjà assez de nostalgie. Attendez juste qu’ils aient refait la trilogie Sequel. Je lui donne moins de 10 ans avant d’obtenir les épisodes X à XII. Star Wars: The Rise of Skywalker est loin d’être le dernier que nous ayons vu de ces visages, croyez-moi.