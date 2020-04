J.J. Abrams à la barre de la série télévisée Dark Justice League pour HBO Max

Depuis que le réalisateur de Star Wars, J.J. Abrams a signé un accord exclusif avec Warner Bros l’année dernière, les fans soupçonnent depuis longtemps qu’il serait bientôt mis au travail dans l’univers de DC. Il y a eu des rapports le liant à divers projets auparavant, mais cet après-midi, une annonce officielle a été faite révélant le premier contact d’Abrams dans le coffre à jouets DC.

Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, il dirige un Justice League Dark Séries télévisées pour HBO Max. Ce qui ne devrait vraiment pas être une surprise, étant donné que We Got This Covered vous a dit que cela se passait il y a des mois, THR confirmant maintenant notre scoop.

Justice League Dark est en cours de développement par le biais de Bad Robot Productions et de Warner Bros. TV Group, avec la femme d’Abrams et la partenaire productrice Katie McGrath. Il s’agit de l’un des trois projets du réalisateur mis en place pour le nouveau service de streaming de WB qui ont été révélés aujourd’hui. Les deux autres sont Duster, une série originale concoctée par Abrams, et Overlook, un spin-off de The Shining qui mettra en vedette des personnages du roman de Stephen King / film Stanley Kubrick.

«Quel début incroyable pour notre association avec l’équipe de Bad Robot follement imaginative sous J.J. et Katie », a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu chez HBO Max, dans un communiqué. «Quoi de mieux qu’un J.J. original idée, puis Warner Bros. en les lâchant sur l’IP emblématique de Stephen King et de l’univers DC et pour fournir plus de programmation incontournable sur HBO Max. “

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, un film JLD est en préparation chez WB depuis des années, avec Guillermo del Toro initialement attaché pour la première partie de la dernière décennie. Doug Liman devait ensuite diriger jusqu’à ce qu’il saute également du navire. Avec une production cinématographique coincée dans l’enfer du développement, il semble que le studio et Abrams aient décidé que la meilleure solution était de déplacer l’IP sur le petit écran à la place.

Justice League Dark met en vedette les homologues surnaturels de la JLA régulière, y compris John Constantine, Zatanna et Swamp Thing. On ne sait pas encore si Abrams est juste en train de produire ou s’il aura un plus grand contrôle créatif sur la série, mais maintenant que son premier concert DC a été confirmé, plus de nouvelles devraient arriver en un rien de temps.

Source: The Hollywood Reporter