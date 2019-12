J.J. Abrams clarifie ce que Finn voulait dire à Rey dans Rise of Skywalker

JJ Abrams clarifie ce que Finn voulait dire à Rey dans Star Wars: Rise of Skywalker

Bien qu'il soit la conclusion de la saga Skywalker, J.J. Abrams (Star Trek) a laissé quelques fils de traçage accrochés Star Wars: The Rise of Skywalker, y compris un détail que Finn de John Boyega voulait partager avec Rey de Daisy Ridley, et maintenant le co-scénariste / réalisateur a révélé ce qu'il voulait lui dire.

AVERTISSEMENT: les principaux spoilers se La montée de Skywalker

J'ai eu le privilège d'assister à la projection de l'Académie de #TheRiseOfSkywalker aujourd'hui et J.J. a confirmé que Finn voulait dire à Rey qu'il était sensible à la force! pic.twitter.com/hxuDHhwL6N – kaila ren (@ ar1aster) 21 décembre 2019

Au début du film, lorsque l'équipage principal de Finn, Rey, Poe, Chewie, C-3P0 et R2-D2 se rend à Pasaana à la recherche d'un navire avec des indices sur l'endroit où se trouve l'empereur Palpatine, ils se retrouvent pris dans le sable qui coule, et comme il semble qu'ils sont sur le point de mourir dans le sable, Finn essaie de dire quelque chose à Rey avant d'être englouti. Après avoir fait surface dans un tunnel souterrain, Poe essaie de faire dire à Finn ce qu'il voulait lui dire, ce qui devient une blague courante dans le film sans résolution, le public restant à spéculer sur le fait de savoir si c'était une déclaration de son amour pour elle ou quelque chose de plus.

Abrams a plutôt révélé que ce qu'il voulait lui dire était qu'il pouvait sentir la Force elle-même, ce qui est indiqué à la fin du film lorsque Rey meurt après sa bataille avec Palpatine, au cours de laquelle Finn peut être vu sur le Falcon réagir avec tristesse à son passage malgré ne pas le voir physiquement. Cela ramène également la blague faite dans le réveil de la force quand Finn déclare qu'ils peuvent utiliser la Force pour trouver où Rey et les contrôles se trouvent sur la base Starkiller et Han Solo fait valoir que ce n'est pas ainsi que le pouvoir fonctionne.

CONNEXES: Star Wars: Rise of Skywalker prend 90 millions de dollars vendredi

Acteurs de retour pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting: Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendront son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa sera à nouveau joué par Carrie Fisher, en utilisant des séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de diriger, J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, Callum Greene et Jason McGatlin produisant. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker est prévu pour le 20 décembre.